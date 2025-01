Vicenza – Pochi poliziotti in Questura? Naclerio (FdI): “Usare meglio la Polizia Locale”

“Da mesi suggeriamo in consiglio comunale, e nella nostra comunicazione quotidiana, che il modo per ovviare alla mancanza di personale della Questura e dei carabinieri, esiste”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Vicenza, Nicolò Naclerio. “E trova risposta – continua- nella polizia locale e nel modo in cui viene usata. Argomenti come teaser, rafforzamento e piena libertà di operare al Nucleo operativo speciale (Nos), la creazione di un nuovo Nucleo in borghese per contrastare la microcriminalità in città e finirla con la farsa fallimentare dei “vigili di quartiere”, sono solo alcune delle soluzioni proposte e sempre bocciate o annacquate da molte parole e pochi fatti. La fotografia dell’immobilismo di questa amministrazione sull’argomento è stato palesemente dimostrata nel bilancio presentato a dicembre, quando erano stati stanziati solo 20.000 euro per la sicurezza, ma senza sapere come sarebbero stati usati. Solo grazie agli emendamenti proposti dall’opposizione, e da Fratelli d’Italia in particolare, siamo riusciti a dare qualche migliaio di euro in più. Ma non basta. Come non basta accodarsi ad altri sindaci, o al Governatore del Veneto, per giustificare una mancanza di sicurezza che potrebbe far aumentare in modo considerevole le forme di violenza e sopraffazione in città. Se prima non usi tutte le possibilità che hai a disposizione per risolvere un problema, non puoi cercarne altre. Il tempo non è solo denaro, il tempo è anche incubatore di quella violenza e di quell’illegalità che rappresentano alcuni dei primi problemi in città”.