Vicenza – Pensilina della discordia ad Anconetta. protesta FdI: “Sbagliato il posto, ruba parcheggi”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di FdI a firma di Alessandro Benigno sulla pensilina di Anconetta (leggi articolo). “La sostenibilità ambientale e la mobilità green devono camminare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica e prima ancora con il semplice buonsenso.

La transizione va fatta mantenendo l’uomo al centro, tenendo conto delle necessità concrete delle persone e delle attività produttive di un territorio, ai quali non si può anteporre la cieca battaglia ideologica ecologista”.

Alessandro Benigno di Fratelli d’Italia Vicenza esordisce così per denunciare le problematiche sorte, e oggetto di segnalazioni giunte al dirigente del partito di Giorgia Meloni da alcuni residenti e lavoratori di viale Trieste, in seguito alla installazione della nuova pensilina per le biciclette nel parcheggio della stazione di Anconetta.

“L’assessore Spiller solo poche settimane fa annunciava con toni trionfalistici l’installazione di una nuova pensilina per le bici nel parcheggio della stazione di Anconetta, dichiarando l’attenzione dell’amministrazione comunale per le due ruote. Un’attenzione che, evidentemente, la giunta Possamai non ripone invece nei confronti dei cittadini della zona che lamentano nuove problematiche di mobilità – attacca Benigno –. La pensilina, che poteva essere posizionata tranquillamente al di fuori del perimetro del parcheggio, a lato dell’ingresso, ha provocato una sensibile riduzione dei posti auto con evidenti disagi non solo per i pendolari ma anche per i lavoratori, i clienti delle attività commerciali e per le famiglie e gli anziani che si rivolgono ai poliambulatori attivi in un’area già scarseggiante di parcheggi – incalza Benigno –. Una installazione costata alla collettività più di 25mila euro, che non genera opportunità reali ma semmai è il frutto dell’ennesima azione perpetrata a fini ideologici da una amministrazione sempre più distante dal sano realismo e dal necessario ascolto dei bisogni dei vicentini di cui chiaramente si disinteressa ancora una volta. Invitiamo pertanto il sindaco Possamai e l’assessore Spiller ad abbandonare la strada dell’utopia per imboccare quella della necessaria concretezza e del giusto pragmatismo”, conclude l’esponente di FdI.