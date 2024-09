Vicenza – Ad Anconetta nuova pensilina e un progetto di ciclovia verso la Cittadella degli Studi

In occasione dell’avvio della Settimana europea della mobilità sostenibile, dal 16 al 22 settembre, l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller si è recato oggi in sopralluogo alla nuova pensilina per le biciclette realizzata nei pressi della stazione ferroviaria di Anconetta. Nell’occasione è stato presentato anche il progetto di ciclovia urbana intermodale dalla stazione di Anconetta alla Cittadella degli studi, redatto dal Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture e candidato ad un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un finanziamento di 900.000 euro. Il progetto punta sulla integrazione tra diversi mezzi di trasporto, ovvero treno, trasporto pubblico locale e bicicletta. In caso di esito positivo del bando e ottenimento del finanziamento statale, a partire dalla stazione ferroviaria di Anconetta si prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che percorrerà viale Trieste, viale Fiume e viale Astichello fino all’ingresso della Cittadella degli studi. Sono previsti inoltre la riqualificazione degli attraversamenti pedonali esistenti, l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale e l’implementazione delle alberature lungo viale Trieste.

«Nella Settimana europea della mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore Cristiano Spiller – presentiamo la nuova pensilina con 24 posti coperti per le biciclette situata nel parcheggio della stazione di Anconetta. Una nuova struttura, che conferma l’attenzione dell’amministrazione per le due ruote, collocata in uno spazio strategico per la viabilità. Il parcheggio della stazione di Anconetta è infatti un luogo di interscambio, dove oltre alla tappa della linea ferroviaria Vicenza-Schio è presente anche una fermata del trasporto pubblico locale. E proprio da questo punto di snodo parte il progetto, redatto nei mesi scorsi e candidato ad un bando di finanziamento statale, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto, che da viale Trieste porti fino alla Cittadella degli studi. Il progetto, che sarà realizzato solo in caso di ottenimento del finanziamento statale, non andrà a ridurre gli spazi di sosta attualmente presenti nel tratto interessato di viale Trieste. Lungo questa via si prevede infatti di unire l’attuale corsia ciclabile al marciapiede già presente, creando un unico percorso ciclopedonale con doppio senso di marcia».

24 nuovi stalli coperti per le biciclette

Il nuovo parcheggio per le due ruote è dotato di 24 stalli coperti. L’intervento, iniziato a fine luglio, ha un importo totale di oltre 25.400 euro, comprensivi di altre 13 rastrelliere già installate nei mesi scorsi nel territorio comunale. L’intervento rientra nell’ambito dell’accordo quadro “Liberare energie urbane”, grazie al quale sono state finora collocate più di 500 rastrelliere in tutta la città, georeferenziate nel sistema SitVi (accessibile al link https://sit.comune.vicenza.it/ , espandendo la voce Viabilità > Rastrelliere).

Progetto ciclovia urbana

Il progetto della nuova ciclovia urbana intermodale, candidato al bando di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale promiscuo di circa 380 metri lungo il lato nord di viale Trieste, dalla stazione ferroviaria “Anconetta” alla rotatoria con viale Fiume e via Istria. Si proseguirà con un percorso ciclabile, di circa 600 metri, attiguo al marciapiede lungo il lato est di viale Fiume, dalla rotatoria con viale Trieste e via Istria e fino a viale Astichello. Il progetto prevede quindi le connessioni tra viale Astichello e via Ragazzi del ’99, fino all’ingresso della Cittadella degli studi, per uno sviluppo di ulteriori 150 metri circa.

Sono inclusi inoltre interventi di moderazione del traffico; la riqualificazione degli attraversamenti pedonali esistenti, anche semaforizzati; l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale; l’implementazione di alberature lungo viale Trieste, quale “infrastruttura verde”.

Settimana europea della mobilità sostenibile

In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, torna per la seconda edizione “Vicenza Si Muove! Esperienze, idee, progetti per una città dalla mobilità veramente sostenibile”. L’iniziativa è proposto da veloCittà, Fiab, Cai, Cicletica, Legambiente, Equistiamo, SpazInsoliti, Ecotopia, Cascina Carpaneda, Cammini Veneti, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Vicenza e la partecipazione di numerose altre associazioni. In programma ci sono varie proposte per riscoprire la città e il territorio e raccogliere suggerimenti per cambiare la propria quotidianità. L’evento completo è disponibile in Viva, l’agenda eventi del Comune di Vicenza: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Vicenza-Si-Muove%21-ed.-2024