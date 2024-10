Vicenza – Parco di via Durando: aperto il bando per la gestione dell’immobile comunale

Il Comune di Vicenza cerca un’associazione di promozione sociale o un’organizzazione di volontariato, interessata a stipulare una convenzione per la gestione, l’animazione e la cura dell’immobile comunale che si trova all’interno del parco giochi di via Durando: chi è interessato, potrà presentare domanda entro mezzogiorno del 18 ottobre.

La struttura di 52 metri quadrati e il parco verranno concessi in gestione a fronte di attività e servizi sociali di interesse generale, che nello specifico dovranno realizzarsi attraverso un progetto di animazione e di valorizzazione dell’area a favore dei cittadini e, in particolare, dei residenti del quartiere: trattandosi di una struttura situata all’interno di un parco giochi, le attività dovranno essere rivolte in particolare ai bambini e alle loro famiglie.

La convenzione avrà durata 3 anni, con possibilità di rinnovarla per ulteriori 2. Per quanto riguarda la parte economica, è previsto un contributo da parte dell’amministrazione per un massimo di 2500 euro annui, a titolo di rimborso delle sole spese documentate, come previsto da questo tipo di convenzioni. La cura del parco sarà a carico dell’associazione che dovrà provvedere, tramite i propri volontari, alle attività di apertura e chiusura secondo gli orari previsti da ordinanza sindacale vigente, alla custodia e sorveglianza negli orari di apertura del centro, che dovrà essere garantito per un minimo di 5 ore al giorno, alla pulizia e piccola manutenzione ordinaria.

Il gestore del centro potrà aprire all’interno dello stesso un punto ristoro per la somministrazione di bevande e alimenti (esclusa la somministrazione di alcolici e super alcolici) per i frequentatori del centro stesso e del parco. In tal caso dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di bevande e alimenti.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più sulla presentazione della domanda, consultare il seguente link: https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/381089