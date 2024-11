Vicenza – Opposizioni: allarme su baby gang e crisi del terziario in città

Due comunicati, uno di Simona Siotto e uno di Francesco Rucco, entrambi consiglieri di Fratelli d’Italia a Vicenza, puntano il dito rispettivamente sul fenomeno delle baby gang e della crisi del terziario. Riceviamo e pubblichiamo.

Simona Siotto: “BABY GANG E INSICUREZZA A VICENZA: IL PREFETTO LANCIA L’ALLARME, IL SINDACO POSSAMAI RESTA IMMOBILE”

“Le parole del prefetto Salvatore Caccamo, che richiama l’attenzione sul fenomeno delle baby gang e sull’aumento dei reati giovanili a Vicenza, non possono essere ignorate. Si tratta di un segnale d’allarme chiaro e forte su un problema che sta rendendo la nostra città sempre meno sicura e vivibile. A fronte di questa emergenza, però, l’amministrazione comunale e il sindaco Possamai, che ha la delega alla sicurezza, restano immobili, dimostrando una pericolosa inadeguatezza.”

Così Simona Siotto, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, commenta le dichiarazioni del prefetto in occasione del suo congedo, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di un intervento immediato.

“Vicenza sta assistendo a una crescita preoccupante di fenomeni legati alla microcriminalità giovanile, al degrado urbano e alla sensazione di insicurezza che ormai pervade tanti quartieri della città. Il prefetto Caccamo ha fatto un lavoro straordinario nel sensibilizzare le istituzioni e nel promuovere iniziative di prevenzione, ma il Comune, che dovrebbe essere in prima linea, continua a ignorare il problema, limitandosi a proclami senza alcuna azione concreta.”

Siotto critica duramente il sindaco Possamai: “Avere la delega alla sicurezza significa assumersi delle responsabilità, non lasciare che siano solo le forze dell’ordine o la prefettura a gestire l’emergenza. L’inerzia del sindaco su questo tema è preoccupante e non fa che aggravare una situazione già critica. La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità assoluta, ma sembra che per questa amministrazione non lo sia.”

La consigliera propone un approccio più incisivo: “Servono interventi immediati e strutturati, che coinvolgano tutte le parti sociali, dalla scuola alle famiglie, passando per le forze dell’ordine e le associazioni del territorio. È necessario investire in programmi di prevenzione e contrasto della devianza giovanile, ma anche aumentare la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri più a rischio. Non possiamo permettere che Vicenza diventi terreno fertile per baby gang e criminalità.”

Conclude Siotto: “Ringrazio il prefetto Caccamo per l’attenzione e il lavoro svolto in questi anni, ma è ora che anche il Comune faccia la sua parte. Mi auguro che il nuovo prefetto possa trovare nell’amministrazione comunale un interlocutore più attento e responsabile. I vicentini meritano di vivere in una città sicura, non di essere abbandonati a un degrado crescente.”

Francesco Rucco

“IL RALLENTAMENTO DEL TERZIARIO È UN CAMPANELLO D’ALLARME. SERVE UNA VERA AGENDA PER SOSTENERE LA CITTÀ E LE CATEGORIE ECONOMICHE”

Vicenza, 29 novembre 2024 – “I dati emersi dall’assemblea di Confcommercio sono preoccupanti e non possono essere ignorati. Il rallentamento del terziario, con un calo del giro d’affari per il turismo e la ristorazione e segnali negativi nel dettaglio e nell’ingrosso, è un campanello d’allarme per la nostra città. A fronte di questi numeri, però, assistiamo a un immobilismo totale da parte del sindaco Possamai e della sua giunta, incapaci di definire un’agenda chiara per sostenere le categorie economiche e affrontare le sfide di un contesto sempre più complesso.”

Così Francesco Rucco, esponente di Fratelli d’Italia, commenta i dati presentati durante l’assemblea annuale di Confcommercio Vicenza, evidenziando la necessità di interventi urgenti per invertire la tendenza negativa che sta colpendo uno dei settori più importanti per l’economia cittadina.

“Il terziario rappresenta una colonna portante per Vicenza, non solo in termini economici ma anche per l’attrattività e la vitalità della città – prosegue Rucco –. Non possiamo permetterci di lasciare sole le imprese, le famiglie e i lavoratori di questo settore strategico. È necessario lavorare subito a politiche di sostegno concreto che vadano oltre i proclami.”

Rucco critica duramente l’amministrazione Possamai: “La mancanza di una visione chiara e di un’agenda di lavoro sta diventando il segno distintivo di questa giunta. Il sindaco e la sua squadra sembrano navigare a vista, ignorando le reali necessità delle categorie economiche e i segnali di difficoltà che provengono dal territorio. Vicenza merita un’amministrazione che sia in grado di agire con decisione e di ascoltare le esigenze di chi ogni giorno contribuisce alla crescita della città.”

L’ex sindaco sottolinea inoltre l’importanza di un approccio strategico: “I dati evidenziano sfide cruciali, come il passaggio generazionale, l’introduzione dell’intelligenza artificiale e la sostenibilità. Questi temi non possono essere lasciati alle sole associazioni di categoria, ma devono diventare una priorità per l’amministrazione comunale, che invece sembra totalmente assente.”

Conclude Rucco: “Serve un piano d’azione concreto che metta al centro le imprese e i lavoratori del terziario, con misure mirate e un dialogo costante con le associazioni di categoria. Il tempo delle parole è finito: Vicenza ha bisogno di risposte e di un’amministrazione che sia all’altezza delle sfide di oggi e di domani.”