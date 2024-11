Vicenza – Nomadi in via Divisione Acqui e vandalismi in piscina: protesta di Fratelli d’Italia

Doppio intervento dei consiglieri d’opposizione (Fratelli d’Italia) Francesco Rucco (sul problema nomadi in via Divisione Acqui) e Simona Siotto (sui vandalismi alle piscine di Vicenza).

Rucco

Francesco Rucco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, esprime la sua piena solidarietà ai residenti e alle aziende di via Divisione Acqui al Villaggio del Sole, ancora una volta costretti a convivere con situazioni di degrado e insicurezza a causa del ritorno di camper e roulotte in zona, nonostante i divieti in vigore. “Non è accettabile che i cittadini debbano subire disagi e preoccupazioni per la mancanza di un intervento risolutivo su un problema che si ripresenta ciclicamente,” afferma Rucco.

Rucco richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale e la invita ad intervenire con decisione, senza ulteriori tentennamenti. “La giunta deve garantire la sicurezza e il rispetto delle norme per tutti i cittadini. È indispensabile che vengano adottate misure efficaci e permanenti per evitare che questa situazione si ripeta ancora in futuro. I residenti meritano di vivere in tranquillità e senza l’assillo di continue intrusioni.”

Concludendo, Rucco auspica che l’amministrazione comunale si impegni a trovare soluzioni concrete e immediate, ribadendo il suo supporto a tutti coloro che vivono e operano nella zona di via Divisione Acqui.

Siotto

Simona Siotto, consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Vicenza, esprime la propria solidarietà alla Piscina di Vicenza, nuovamente vittima di atti vandalici che hanno causato danni ingenti e colpito anche i mezzi della società di gestione. “È inaccettabile che strutture sportive, che rappresentano spazi fondamentali per la nostra comunità e per i giovani, siano bersagli di continui atti di violenza e distruzione”, afferma Siotto.

La consigliera prosegue: “Il ripetersi di questi episodi, con ben cinque raid in un anno, segnala un problema di sicurezza che non può essere ignorato. Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza, implementando misure concrete per contrastare il vandalismo e garantire la sicurezza delle nostre strutture pubbliche e dei cittadini che ne usufruiscono.”

Concludendo, Simona Siotto auspica che tutte le forze politiche e sociali della città collaborino per trovare soluzioni efficaci e definitive, affinché i cittadini di Vicenza possano vivere e usufruire degli spazi pubblici senza timori e senza il rischio di assistere al degrado causato da pochi irresponsabili.