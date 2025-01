Vicenza – Negli uffici postali chiesti 220 passaporti in un mese. Possamai: “Servizio utile a favore dei cittadini”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il sindaco di Vicenza Possamai ringrazia Poste Italiane per l’attenzione al territorio e alle comunità: “Servizio utile ed efficiente a favore dei cittadini”

A poco più di un mese dalla partenza del servizio per la richiesta e il rinnovo del passaporto nei dieci uffici postali di Vicenza sono stati richiesti dai cittadini oltre 220 documenti. Un bilancio più che positivo a dimostrazione dell’efficienza del servizio.

Fra i primi ad usufruirne è stato proprio il sindaco della città Giacomo Possamai.

“Come amministrazione ringraziamo Poste Italiane e la Questura di Vicenza per l’ottimo lavoro svolto – ha confermato il sindaco Possamai -. I numeri dimostrano che questo nuovo servizio è molto apprezzato, oltre che utilizzato, dai vicentini. Dopo un periodo difficile, in cui non è stato semplice riuscire a ottenere un appuntamento per avere o rinnovare il passaporto, ora questa nuova modalità permette ai cittadini di ottenere il documento in tempi più brevi. Poste Italiane dimostra ancora una volta di essere un’Azienda attenta alle esigenze della comunità del nostro territorio”.

È questo il primo bilancio a poco più di trenta giorni dalla partenza del nuovo servizio, presentato ufficialmente a Vicenza lo scorso 19 dicembre. Il passaporto può essere richiesto dai residenti nel comune di Vicenza non solo alle Poste centrali di viale Roma ma anche negli altri uffici postali della città: Vicenza 2 in via IV novembre, Vicenza 6 in via Zampieri e poi in Contrà San Marco (Vicenza 3), via Beroaldi (Vicenza 9), viale Dal Verme (Vicenza 7), via Giuriato (Vicenza 5), viale Anconetta (Vicenza 10), via Fratelli Rosselli (Vicenza 11) e via Guido Rossa (Vicenza 4). In tutto il territorio vicentino gli uffici postali abilitati al servizio sono circa 100.

“Poste Italiane – spiega la responsabile degli uffici postali vicentini Sabina Dall’Acqua – vuole continuare ad essere vicina alle persone, nei grandi e nei piccoli centri. Il servizio di richiesta dei passaporti è disponibile anche negli uffici postali dei comuni più piccoli della provincia, come Laghi, Lastebasse, Tonezza del Cimone, Posina, Rotzo, Foza, Crespadoro e altri. Questo nuovo servizio facilita le esigenze dei cittadini perché consente di risparmiare tempo e denaro. Un vantaggio che sarà apprezzato non solo da chi vive in città ma anche in tutto il territorio vicentino.”

Per richiedere il passaporto in ufficio postale è sufficiente consegnare all’operatore un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto inoltre può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis: certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione. In totale sono già stati erogati circa 40.000 servizi in tutto il Paese.

Poste Italiane, dunque, ha raggiunto con largo anticipo i suoi obiettivi di lancio dei nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione, con l’avvio di oltre 3.000 interventi in altrettanti uffici postali in tutta Italia, dei quali oltre 2.200 già terminati.

Numeri significativi che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dal Gruppo che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.