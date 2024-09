Vicenza – Lavori di riqualificazione al Park Verdi

AGSM AIM Smart Solutions ha concluso i lavori di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del Park Verdi di Vicenza. Gli interventi, che rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione del parcheggio, hanno visto un investimento complessivo, per questa prima fase, di circa 250 mila euro.

Durante gli scorsi mesi la società del Gruppo AGSM AIM ha provveduto a:

Installare 128 telecamere con caratteristiche antivandalo, funzioni di Intelligenza Artificiale (AI) e deterrenza attiva, distribuite esternamente e sui tre livelli del parcheggio. Queste telecamere permettono un monitoraggio costante e proattivo delle aree, incrementando la sicurezza degli utenti.

Estendere la rete di telefonia mobile Vodafone a tutti i piani interrati del parcheggio, migliorando così la copertura e la comunicazione anche nelle aree più remote.

Installare 30 stazioni antipanico, distribuite anch’esse sui tre livelli del parcheggio, per garantire un supporto immediato in caso di emergenza.

Installare 51 nuovi punti luce attivabili sia dalle telecamere sia da sensori di presenza, che migliorano la visibilità nelle aree più buie e contribuiscono a creare un ambiente più sicuro.

Installare 2 porte automatiche a presidio degli accessi pedonali dei locali fuori terra, che consentono l’accesso solo ai clienti muniti di idoneo titolo di sosta.

Installare 2 serrande avvolgibili per la chiusura totale degli accessi carrai del parcheggio durante una fascia oraria notturna programmabile, per garantire ulteriore sicurezza nelle ore più critiche.

Sanificare una parete perimetrale al livello -3.

La seconda fase dei lavori, la cui conclusione è prevista per l’estate 2025, porterà a una riqualificazione strutturale del parcheggio. Gli interventi prevedono: la realizzazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale; il rinnovo degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti; la ripavimentazione delle scale di accesso; il potenziamento con AI e rinnovo della control room; l’installazione di pannelli informativi ai piani a messaggio variabile; il rinnovo del sistema di automazione per accesso al parcheggio; l’installazione di sistemi per la ricarica veicoli elettrici e in valutazione anche la possibilità di realizzare murales sulle torrette e sulle pareti ed un refresh strutturale complessivo.

Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza: “Il Verdi rappresenta un parcheggio strategico per la città, sia per la sua posizione sia per la capienza. Non potevamo permettere dunque che una struttura di così grande importanza per Vicenza restasse sottoutilizzata. Ringraziamo Agsm Aim Smart Solutions per l’importante investimento fatto sul fronte della sicurezza percepita dagli utenti e per questa prima parte di lavori realizzati. Si tratta di un intervento concreto che, grazie anche all’alta tecnologia delle apparecchiature installate, permetterà di rendere più accogliente e fruibile l’intera struttura”.

Alessandro Russo, consigliere delegato di AGSM AIM: “Questo progetto rappresenta un chiaro esempio della mission del nostro Gruppo che mira a migliorare la qualità della vita delle persone promuovendo innovazione e sviluppo sostenibile. Ogni singolo aspetto dei lavori è stato pensato per garantire la massima sicurezza e qualità, con tecnologie avanzate e soluzioni d’avanguardia. L’investimento effettuato, oltre a ottimizzare le condizioni strutturali del parcheggio, sottolinea il nostro impegno continuo verso lo sviluppo delle infrastrutture territoriali gestite dal Gruppo, a beneficio di tutta la comunità.”

Il consigliere delegato di AGSM AIM Smart Solutions, Barbara Biondani, ha espresso la propria soddisfazione per la conclusione dei lavori: “Il Park Verdi è una struttura strategica per la mobilità in città, e questi interventi riflettono il nostro impegno nel rendere Vicenza una città sempre più sicura e fruibile. Siamo orgogliosi di aver concluso nei tempi previsti questa prima parte di lavori previsti al Park, un passo significativo nel garantire la sicurezza e la qualità dei servizi offerti ai nostri utenti”.