Vicenza – Inquinamento: niente stop al traffico per Natale

Secondo quanto previsto nell’ordinanza per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in vigore dall’1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, le limitazioni alla circolazione dei veicoli sono sospese dal 13 al 27 dicembre indipendentemente dal livello di inquinamento. La deroga, che punta a non penalizzare commercianti e cittadini nel periodo delle feste, continuerà, inoltre, dal 27 dicembre al 7 gennaio solo in caso di livello verde o arancione.

Non entreranno quindi in vigore le limitazioni ai veicoli previste dal livello arancione (livello 1) per Pm10, che scatterà da domani come comunicato oggi da Arpav. Resta sospeso anche il blocco alla circolazione in vigore in genere durante il livello verde, come disposto dall’ordinanza sindacale.

Da domani, martedì 17 dicembre, e fino al nuovo bollettino di Arpav previsto per mercoledì 18 dicembre, scatteranno invece le disposizioni aggiuntive per il riscaldamento previste in caso di livello arancione.

In particolare, con il livello arancione è necessario ridurre la temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Non si possono inoltre utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Con il livello arancione è vietato anche lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-riscaldamento-liquami-porte-negozi