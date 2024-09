Vicenza – In vendita 59 alloggi ERP

Via alla vendita di cinquantanove alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) nel territorio vicentino, dopo che la Giunta regionale ha dato parere favorevole al Piano di alienazioni proposto dal Comune.

«Il valore stimato degli immobili – dichiara l’assessore Matteo Tosetto – è di 2.399.407,69 euro. La volontà di procedere con l’alienazione è motivata dal fatto che gli alloggi sono vetusti e necessitano di manutenzione o di recupero. Con quanto otterremo dalla vendita recupereremo il patrimonio esistente e se possibile lo amplieremo, a vantaggio delle famiglie e della riqualificazione del tessuto urbanistico, sociale ed ambientale, visto che le ristrutturazioni porteranno all’efficientamento energetico degli edifici. Dei 59 appartamenti, ad oggi 10 sono abitati: prima di procedere al Piano di alienazioni, naturalmente, concorderemo con gli attuali affittuari un’altra soluzione abitativa adeguata».

Il Piano di vendita, di durata quinquennale, applica in via generale la LR 39/2017; per individuare gli immobili da alienare sono stati adottati anche alcuni criteri aggiuntivi: gli alloggi devono essere siti in condomini dove la percentuale di proprietà risulta già essere inferiore al 50%, o in fabbricati che abbisognano di importanti interventi di ristrutturazione, oppure sfitti o occupati senza titolo.

Tra i 59 alloggi ce ne sono 25, di cui 17 sfitti, siti tra via Bonollo e contra’ Porta Nova, un’area classificata di particolare pregio in un complesso immobiliare che versa in condizioni conservative precarie, con cedimenti strutturali che hanno interessato di recente la strada antistante provocando due voragini dovute a molteplici fattori.

«Le risorse che ricaveremo – prosegue l’assessore Tosetto – verranno destinate prioritariamente all’aumento del livello qualitativo e di sicurezza degli alloggi già di proprietà, come previsto dalla normativa regionale in materia, ma anche alla realizzazione o all’acquisto di alloggi da destinare a nuove assegnazioni».

Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal Comune sulla base di una perizia asseverata, diminuito del 20%. L’alloggio non potrà essere alienato prima dei 5 anni dall’acquisto. La vendita da parte del Comune avverrà con un’asta pubblica.

Gli alloggi sono siti in via Vico, via Pajello, contrà Porta Nova, via Bonollo, piazzola san Giuseppe, contra’ Porton del Luzzo, via Giuriato, viale Fusinato, borgo Berga, via Luzzatti, corso santi Felice e Fortunato, via Dei Mille, via Alberto Mario, strada del Pasubio, viale Battaglione val Leogra, via Lago di Toblino, via Lago d’Iseo, via Pastrengo, via Goito, viale Fiume, via Paolina Porto Godi, via Mollino.