Vicenza – In consegna 30 alloggi Erp

E’ stato consegnato oggi in via Gramsci, in zona Tormeno nel quartiere di Santa Croce Bigolina, il primo appartamento di un blocco di 30 che sono in via di assegnazione in questi giorni, ed afferenti all’ultimo bando Erp (edilizia residenziale pubblica).

A dare il benvenuto ai nuovi inquilini c’erano stamattina l’assessore comunale alle politiche abitative Matteo Tosetto e l’amministratore unico di Amcps Angelo Guzzo, che nell’occasione hanno fornito anche i dati sullo stato di avanzamento delle assegnazioni di immobili ai vincitori della graduatoria.

«Tra ottobre e novembre – spiega l’assessore Tosetto – consegneremo in tutto 30 appartamenti di varie dimensioni, da una a tre camere, ad altrettante famiglie che sono risultate idonee rispetto al bando 2023, la cui graduatoria è entrata in vigore nell’agosto 2024. Le domande presentate sono state complessivamente 1.156 (a fronte delle 889 del bando 2021), di cui 1075 dichiarate ammissibili, 33 non ammesse per mancanza di requisiti e 48 eliminate dal sistema informativo perché non caricate dai richiedenti. Da agosto già 11 nuclei sono diventati assegnatari, altri sono in fase di verifica dei requisiti. Entro novembre, consegneremo ulteriori 30 appartamenti nelle zone di via Gramsci, via Medici, via Einaudi, via Bertolo, via Divisione Julia, via Monsignor Onisto, viale Fusinato, viale Fiume, contra’ Porta Santa Croce, via Riviera Berica e via Randaccio».

Amcps gestisce, per conto dell’amministrazione, 1.560 alloggi ai quali si aggiungono quelli destinati al disagio abitativo che sono invece di pertinenza diretta del Comune (a Vicenza ci sono anche 1.154 immobili di titolarità dell’Ater). Nell’ultimo bando sono state effettuate 118 nuove assegnazioni sommando quelle del Comune/Amcps e di Ater. Gli appartamenti sono assegnati a nuclei familiari che hanno partecipato al bando comunale Erp (pubblicato ogni due anni) prevedendo un contratto di affitto di 5 anni, rinnovabili, a canone agevolato.

«Il patrimonio immobiliare che gestiamo direttamente – spiega Guzzo – consente di accogliere 1.200 nuclei familiari, cioè circa 3.000 persone, molte delle quali anziane. Amcps oltre a farsi carico della manutenzione ordinaria dei singoli appartamenti concessi in locazione agevolata si sta impegnando in interventi di manutenzione straordinaria. In particolare, quelli realizzati con gli incentivi del Superbonus hanno riguardato di recente 98 alloggi ora dotati di cappotto, nuovi serramenti, nuove caldaie, per un investimento complessivo di 4.250.000 euro».