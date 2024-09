Vicenza – Gira per la città con un martello in tasca: denunciato

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno denunciato un vicentino del 1997, senza fissa dimora, per possesso di oggetti atti a offendere. L’uomo è stato fermato alle 2:30 del 18 settembre in Viale San Lazzaro, mentre camminava a piedi con il cappuccio della giacca calzato.

Gli agenti, insospettiti da un oggetto che spuntava dalla giacca e dal suo tentativo di cambiare strada per evitare il controllo, lo hanno fermato e perquisito. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un martello di circa 30 centimetri, di cui non ha saputo fornire spiegazioni.

L’uomo è stato portato in Questura, foto-segnalato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.