Vicenza – Già 2 mila visitatori per i Tre Capolavori in Basilica

Si è chiuso con un saldo di 1.978 ingressi il primo fine settimana di apertura dell’evento espositivo “I Tre Capolavori: Da Vinci, Bassano e Gazzola”.

Se si guarda ai titoli di ingresso, è interessante sottolineare che da venerdì 6 dicembre a ieri, domenica 8 dicembre, quasi un terzo di coloro che sono entrati a visitare le installazioni sono residenti fuori provincia e quindi sono entrati pagando il biglietto di ingresso alla Basilica Palladiana di 6 euro.

Nello specifico il 6 dicembre, oltre alle 250 persone che hanno preso parte alla inaugurazione, sono entrati 182 visitatori (93 vicentini e 89 da fuori provincia). Sabato invece sono state 952 le persone che sono entrate a visitare “I Tre Capolavori” dei quali 620 vicentine e 332 da fuori provincia. Mentre ieri i visitatori sono stati 594 dei quali 410 vicentini e 184 da fuori provincia.



«É un vero piacere – commenta l’assessore alla cultura Ilaria Fantin – leggere questi numeri che dimostrano, nonostante il brutto tempo di ieri, come il progetto “I Tre Capolavori”, dopo il grande successo dello scorso anno, sia un format consolidato e in grado di suscitare la curiosità del visitatore. Il tema dell’acqua, l’accostare i capolavori di Leonardo da Vinci e di Jacopo Bassano con l’imponente installazione di Gazzola, e il percorso espositivo voluto appositamente per creare un momento di riflessione nel visitatore su un tema così delicato sono i giusti ingredienti per un’altra edizione di successo de “I Tre Capolavori”».