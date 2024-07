VICENZA – Biblioteca Bertoliana, prestiti e lettura: si cambia!

Biblioteca, prestiti e lettura trasferiti temporaneamente a palazzo Costantini

Dopo la chiusura di San Giacomo in attesa di verificare l’impianto elettrico

Verifiche previste anche per la sede della Riviera Berica, attualmente chiusa per l’estate

Venerdì 26 luglio gli ispettori in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno provveduto ad effettuare un accesso ispettivo presso la sede della Biblioteca Bertoliana in contra’ Riale 5 in città allo scopo di verificare l’osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. Identico intervento è stato portato avanti dagli ispettori dell’Ispettorato presso la sede della Biblioteca Bertoliana in via Riviera Berica.

In entrambe le ispezioni è emersa la necessità di produrre quanto prima una certificazione di conformità dell’impianto elettrico e la verifica dell’ultima messa a terra. L’amministrazione comunale ha quindi immediatamente proceduto al fine di dare una risposta tempestiva alle legittime richieste dell’Ispettorato del Lavoro e provvedendo alla chiusura momentanea della sede di Palazzo San Giacomo per una verifica dell’impianto elettrico. Necessità verificatasi venerdì scorso anche per la sede della Riviera Berica, che da oggi risulta comunque chiusa per il periodo estivo.

«Alla luce dell’intervento degli ispettori – commenta l’assessore alla cultura Ilaria Fantin – ci siamo messi immediatamente a disposizione per garantire piena collaborazione e soprattutto per dimostrare a lavoratori e utenti la nostra intenzione di garantire sempre e dovunque la sicurezza del luogo di lavoro. Fiduciosi che questa situazione si concluda nel più breve tempo possibile, ci stiamo già mobilitando per assicurare la continuità dell’attività della Biblioteca garantendo, in primis, il servizio di prestito e lettura in sede che temporaneamente siamo riusciti a spostare a palazzo Costantini. La sede di Palazzo Costantini sta osservando il periodo di chiusura estiva ma – data la situazione contingente, d’accordo con il presidente della Bertoliana Alberto Galla – abbiamo deciso di riaprirla da domani fino a venerdì con orario continuato (9-19). Una situazione che ci conferma, la necessità di procedere speditamente con il progetto di realizzazione di un nuovo e più moderno spazio dove trasferire la sede della Biblioteca Bertoliana».