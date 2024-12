Vicenza – Aumentano i rifiuti a Natale. L’appello dell’assessore Baldinato

Particolare attenzione per incartamenti di regali e imballaggiDurante il periodo delle feste natalizie si registra un aumento della produzione di rifiuti. Per questo motivo l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, rivolge un invito ai cittadini a rispettare le corrette modalità di conferimento. Il personale di Aim sta lavorando per svuotare i bidoni e i cassonetti entro domani, giorno della vigilia, così che siano vuoti prima di Natale nella maggior parte della città.«Durante il periodo natalizio c’è da sempre un sensibile aumento della produzione di rifiuti – le parole dell’assessore Baldinato -, a causa soprattutto degli incartamenti e degli imballaggi dei regali di Natale. Ricordo dunque ai cittadini di Vicenza di attenersi alle corrette modalità di conferimento: in particolare, gli imballaggi e le scatole vanno schiacciati e appiattiti prima di essere gettati, in modo che occupino meno spazio all’interno dei cassonetti. Il 25 dicembre, inoltre, il personale sarà al lavoro ma in forze ridotte, chiedo quindi che, nel caso alcuni cassonetti risultassero pieni, di fare qualche metro in più per gettare i rifiuti nell’isola ecologica più prossima».