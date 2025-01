Vicenza – Asili: slittano i termini per le iscrizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Slittano i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per i bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che sarà possibile iscriversi non più dall’8 al 31 gennaio 2025, ma dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025. Il cambiamento delle date riguarda le iscrizioni alle prime classi di ogni ordine e grado.

Nella città di Vicenza sono presenti 40 scuole dell’infanzia, tra scuole statali, comunali e paritarie, diffuse su tutto il territorio: le famiglie potranno dunque scegliere in base alle proprie esigenze e valutando i criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti da ciascuna struttura. È possibile fare una sola iscrizione ed è necessario che il bambino sia in regola con l’obbligo vaccinale.

Per iscriversi alle scuole dell’infanzia comunali è necessario collegarsi al sito del Comune di Vicenza al portale del genitore nella pagina “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia comunali”. È possibile effettuare una visita virtuale delle scuole dell’infanzia del Comune nel canale YouTube Città di Vicenza.

Alle scuole dell’infanzia statali ci si iscrive tramite modulo disponibile sul sito di ciascun istituto comprensivo, mentre a quelle paritarie secondo la modalità indicate dalle segreterie delle singole scuole.

Tutte le informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Iscrizioni-alle-scuole-dell-Infanzia-comunali