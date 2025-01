Vicenza – A San Lazzaro “Carpaneda, la scienza in contrada”

“Carpaneda, la scienza in contrada”, l’area rurale alle porte di Vicenza si racconta attraverso i risultati del progetto di scienza partecipata CARPINO

Al centro della campagna di citizen science, i cambiamenti della biodiversità esplorati attraverso le scienze ambientali, la storia orale e l’arte. Appuntamento per domenica 12 gennaio alle 11 al Centro Tecchio

Dopo il successo del Carpaneda Ecofestival, l’area rurale periurbana alle porte di Vicenza torna a raccontarsi. L’appuntamento è per domenica 12 gennaio (ore 11) presso il Centro Tecchio (Viale San Lazzaro 112) con “Carpaneda, la scienza in contrada”: un evento per presentare alla città i risultati della ricerca partecipata sul paesaggio naturale e umano della Carpaneda, condotta lo scorso settembre da quasi 50 cittadini e attivisti guidati da scienziati, esperti e artisti, attraverso tre laboratori tematici tra biofisica, storia orale, e linguaggi artistici e performativi.

Dopo una prima restituzione avvenuta già in chiusura dei laboratori proprio durante il Carpaneda Ecofestival, questo nuovo evento nasce per condividere con la cittadinanza i risultati emersi nella loro forma compiuta e definitiva, accessibile a tutti e disponibile per la libera consultazione. In particolare, durante la mattinata, verranno condivisi i risultati del Science Camp per il “ monitoraggio della biodiversità, dell’acqua e del suolo dell’area, così come verranno presentate le testimonianze e le voci raccolte durante la prima Scuola di Storia Orale nel paesaggio della Carpaneda “Voci di una contrada rurale vicentina”, nonché gli esiti del laboratorio artistico “La felicità di esistere. Erbario di Carpaneda oltre la nostalgia” che ha esplorato il rapporto tra umano e naturale attraverso i linguaggi creativi e performativi. Un importante lavoro realizzato nell’ambito del progetto “CARPINO – CARpaneda for Participation, InclusioN and Observation of biodiversity changes”, promosso da La Piccionaia con Assemblea Cascina Carpaneda Bene Comune, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, Scienza Radicata, AISO Associazione Italiana di Storia Orale, Lies – Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale e la media partnership di VeZ., e co-finanziato attraverso un bando a cascata nell’ambito del progetto Horizon Europe “IMPETUS”.

Previsti nella stessa giornata anche altri due momenti aperti al pubblico: nella prima parte della mattinata, un laboratorio pratico nel Prato di Cascina Carpaneda, e nel pomeriggio l’Assemblea mensile per Cascina Carpaneda Bene Comune.

Il programma della giornata

Si comincia alle ore 9 nel prato di Cascina Carpaneda (Strada della Carpaneda 57-59) con un’azione di cura del verde, che consisterà nella manutenzione della siepe campestre messa a dimora nei mesi scorsi dall’Assemblea CCBC attraverso un’azione partecipativa con la cittadinanza. Alle 11, al Centro Tecchio di viale San Lazzaro, spazio alla presentazione dei risultati delle attività di ricerca partecipata da parte delle realtà locali e nazionali che hanno ideato e condotto i laboratori tematici di settembre.

Il collettivo di scienziati e attivisti “Scienza Radicata” e la Comunità Vicentina per l’Agroecologia condivideranno in forma semplice e accessibile, attraverso dei poster grafici, i dati raccolti dai cittadini-scienziati nell’ambito del Science Camp e guideranno il pubblico nell’esplorazione di “Zenodo”, l’archivio europeo digitale, multi-disciplinare e open source dedicato ai dati aperti della ricerca scientifica. I referenti della Scuola di Storia Orale nel paesaggio, in collaborazione con AISO Associazione Italiana di Storia Orale, invece, presenteranno alcuni estratti dalle interviste audio agli abitanti della Carpaneda e condivideranno un racconto ricco di voci e storie che testimonia le trasformazioni avvenute in questo territorio e i desideri per il suo futuro da parte delle persone che l’hanno vissuto e lo vivono.Infine, La Piccionaia con l’attrice e regista Elisabetta Granara, racconterà il percorso che ha dato vita all’erbario collettivo composto da 28 tavole e dedicato alle specie vegetali presenti nella Carpaneda, che tornerà ad essere esposto esposto per l’occasione, e presenterà attraverso un “Diario d’artista” il viaggio dalla nostalgia alla felicità di esistere, compiuto abitando la natura attraverso il corpo, osservando e ascoltando forme e colori, e coltivando la dimensione personale e soggettiva dell’incontro con le specie vegetali.

A completare il programma, la presentazione delle video-interviste che raccolgono le voci di chi abita e frequenta la Carpaneda, realizzate dagli studenti della classe 4DLA dell’IIS Boscardin (indirizzo audiovisivo e multimediale) nell’ambito del PCTO coordinato dalla professoressa Marina Resta.

Per concludere, alle 12.30, è previsto un momento conviviale con un buffet a cura della Piccola Osteria Itinerante.

Alle 14, infine, è in programma l’ormai consueta assemblea mensile di Cascina Carpaneda Bene Comune: un’occasione per confrontarsi con la città sul futuro di quest’area periurbana.

“CARPINO – CARpaneda for Participation, InclusioN and Observation of biodiversity changes” è co-finanziato da “IMPETUS”, un progetto di ricerca promosso da King’s College London,, Ars Electronica, EUSEA, Nesta UK, Science for Change, T6 Ecosystems srl e Zabala Innovation Consulting, e, nell’ambito del Programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon Europe.