Vicenza – 260 alberi rischiano di cadere: saranno rimossi e sostituiti

Le approfondite ricognizioni sullo stato del patrimonio arboreo comunale condotte da Amcps hanno portato alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza complessiva degli alberi delle aree pubbliche della città.

Il documento, redatto dal settore Lavori pubblici, prevenzione e sicurezza, ufficio Verde pubblico, e approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore Cristiano Spiller, prevede la rimozione di 260 piante a rischio schianto e la rimozione di ceppaie, più eventuali ulteriori 20 abbattimenti per situazioni che dovessero presentarsi in corso d’anno.

Tutti gli alberi rimossi saranno sostituiti da altrettanti nuovi alberi con l’approvazione di un successivo progetto.

«Questo intervento di messa in sicurezza complessivo – dichiara l’assessore Cristiano Spiller – tiene conto della condizione di salute degli alberi e del ripetersi di eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti, che anche nei mesi scorsi hanno provocato schianti e cedimenti. Una situazione che ci impone di essere scrupolosi e tempestivi. Del resto gli stessi effetti del cambiamento climatico – dal disseccamento estivo ai fortunali sempre più violenti – hanno aggravato la situazione del patrimonio arboreo, insieme al propagarsi del cancro colorato della grafiosi dell’olmo. Con gli alberi gravemente malati elimineremo anche molte ceppaie, intervento necessario per poi programmare la messa a dimora di nuove piante».

Le analisi sulla stabilità del patrimonio arboreo che hanno portato all’individuazione dei 260 alberi da abbattere sono state eseguite su 599 esemplari, differenti per specie, età e dimensioni.

Le ricognizioni sono state compiute da personale tecnico specialistico di Amcps anche durante le fasi della potatura in quota; nei casi dubbi – in particolare su piante di pregio – sono stati incaricati consulenti per rilievi più approfonditi.

Gli alberi da rimuovere si trovano in prevalenza a Campo Marzo, in zona Mercato ortofrutticolo, al parco giochi di via Ruspoli, in strada Pasubio, Ponte del Marchese, Marosticana, in viale Giuriolo, Stadio, Eretenio, Rumor, Roma, X Giugno, nell’area verde di via Lago di Braies e al parco giochi di via Cadamosto.

Il provvedimento ha avuto il via libera di Soprintendenza e commissione comunale del Paesaggio.