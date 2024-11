Vicentino – Auto si ribalta dopo uno scontro: ferita una giovane, traffico rallentato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 20:10 sulla NSA 384, nel tratto situato nel comune di Thiene, causando rallentamenti al traffico per oltre un’ora e mezza.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale Nordest Vicentino, M.D., un uomo di 41 anni residente a Cornedo Vicentino, stava percorrendo la strada in direzione Schio a bordo di una Fiat 500. Giunto all’altezza del chilometro 4+250, si è fermato a lato della carreggiata.

Poco dopo, G.M., una 22enne di Schio alla guida di una Renault, percorrendo lo stesso tratto e nella medesima direzione, ha colpito violentemente la Fiat 500 ferma a lato strada. L’impatto ha causato il ribaltamento della Renault, che si è capovolta più volte prima di fermarsi nella corsia opposta, riportandosi infine in posizione normale. Nel frattempo, la Fiat 500 è stata spinta in avanti per circa 20 metri.

Fortunatamente, il conducente della Fiat 500 è rimasto illeso, mentre la giovane alla guida della Renault ha riportato solo lievi lesioni. Soccorsa dai sanitari del SUEM 118, è stata trasportata all’Ospedale Civile di Santorso per accertamenti.

Per consentire i rilievi e la pulizia della strada dai detriti, la corsia verso Schio è stata chiusa, causando inevitabili rallentamenti. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per gestire il traffico e condurre i rilievi del sinistro, mentre la società Sicurezza e Ambiente Spa si è occupata della messa in sicurezza della carreggiata.