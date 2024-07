Viacqua presenta il progetto LIFE Svolta Blu: la grande novità dei crediti idrici

Gestire e tutelare l’acqua con strategie condivise e innovazione, come i Crediti Blu. Viacqua è, infatti, capofila del progetto LIFE Svolta Blu, finanziato nell’ambito del programma comunitario LIFE e con un budget complessivo di 2 milioni di euro.

L’obiettivo cardine del progetto sarà lo studio, lo sviluppo e il test di un sistema volontario di crediti idrici in grado di promuovere azioni di risparmio e conservazione dell’acqua, come avvenuto per i crediti di carbonio.

Intervista al presidente di Viacqua Federico Ginato di Elisa Santucci.