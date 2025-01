VI Biennale Internazionale Ex Libris Città di Vicenza: al via sabato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sabato 25 gennaio alle 11.00, presso la Sala del Camino di Palazzo Cordellina, Biblioteca Civica Bertoliana, in Contra’ Riale, 12 a Vicenza, si inaugura la VI Biennale Internazionale Ex Libris Città di Vicenza ©.

Gli ex libris, letteralmente «dai libri», sono immagini, ornate da un motto o uno stemma, che si applicano su un libro per indicarne il proprietario. La Biennale Internazionale Ex Libris Città di Vicenza©, nata in occasione delle celebrazioni palladiane, propone agli artisti italiani e stranieri di realizzare degli ex libris che caratterizzano i committenti.

La VI edizione celebra il 30° anniversario del sito UNESCO Città di Vicenza e le Ville del Palladio.

I committenti sono: Comune di Vicenza, Associazione Culturale Grazia Deledda APS, Libreria Traverso e Lega Navale Italiana, Sez. di Vicenza.

Il Comune di Vicenza partecipa alla VI Edizione della Biennale, con il primo premio, per riaffermare l’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, promuovendo il dialogo tra passato e presente.

L’Associazione Grazia Deledda di Vicenza, che mette in palio il 2^ premio, intende sviluppare maggiore consapevolezza del contributo di tutti al progresso globale dell’Umanità ed auspica che la candidatura UNESCO de Le domus de janas. Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna vada ad aggiungersi ai siti sardi già iscritti.

La Libreria Traverso, che assegnerà due buoni libro, aderisce alla Biennale Ex Libris con l’auspicio che la città di Vicenza continui a perseguire la promozione della creatività umana e della diversità culturale.

La Lega Navale Italiana, sez. di Vicenza, che ha messo in palio due corsi di prima vela per giovani under 25 al lago di Fimon, intende avvicinare i giovani alla conoscenza dell’ecosistema fluviale e lacustre quale contesto naturale delle ville palladiane di Vicenza e provincia.

Anna Maria Ronchin, curatrice dell’evento, afferma che l’intento originario della Biennale di creare sinergie tra realtà locali ed artisti di ogni nazionalità, tra studenti ed esperti di arti grafiche, è stato confermato dall’elevato numero di partecipanti (tra cui molti giovani delle scuole della città) con la selezione di 39 ex libris realizzati con tecniche diversificate.

La giuria, composta da Anna Maria Ronchin (Storica dell’Arte e Artista), Massimo Bardin (delegato Comune di Vicenza), Alessandro Mannoni (presidente Ass. G. Deledda), Sara Traverso (Libreria Traverso), Nicola Bertoldo (gallerista), ha selezionato gli ex libris vincitori che saranno annunciati il 25 gennaio, all’inaugurazione della mostra, presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, Palazzo Cordellina, Sala Corsi.

L’esposizione sarà visitabile dal 25 gennaio 2025 al 22 febbraio 2025, nell’orario degli eventi previsti dalla Biblioteca, a Palazzo Cordellina, Sala del Camino, in Contra’ Riale, 12 Vicenza.

Per informazioni www.exlibriscittadivicenza.altervista.org , www.bibliotecabertoliana.it,

tel. 0444/578211.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.