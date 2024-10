Vi.Abilità cerca 6 operai: le informazioni

Vi.Abilità srl cerca operai.

La società che per conto della Provincia di Vicenza gestisce circa 1.300 km di strade provinciali ha indetto una selezione per la copertura di 6 posti a tempo pieno con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi per il conseguimento della qualifica di apprendista operaio (esecutore tecnico cantoniere).

Nel concreto, gli operai dovranno svolgere attività manutentiva in genere per il mantenimento in efficienza delle strade provinciali, con chiusura delle buche stradali, sistemazione delle banchine, sfalcio erba e potature. Sarà affidato loro anche il compito di installare segnaletica stradale, sistemare guard-rail e, nella stagione fredda, spargere sale e sgomberare neve.

Un lavoro prezioso, quindi, da cui dipende la regolare percorribilità delle strade.

La domanda di partecipazione va fatta entro lunedì 14 ottobre esclusivamente online attraverso il form pubblicato sul sito www.vi-abilita.it alla sezione “Bandi di gara”.

Requisito essenziale, oltre naturalmente all’idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste, avere un’età compresa tra i 18 (già compiuti) e i 29 anni. Necessarie anche la patente di guida per la categoria B o superiore e la licenza della scuola media o il diploma di qualifica professionale a indirizzo edile, meccanico, elettrico o equivalente.

Vi.Abilità prevede di completare le procedure concorsuali e di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro entro marzo 2025.

Informazioni e dettagli sul sito di Vi.Abilità.