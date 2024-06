VENETO – Scoperto un falso Modigliani

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia hanno consegnato oggi al “Laboratorio sul Falso” dell’Università Roma Tre una cariatide falsamente attribuita ad Amedeo Modigliani.

L’opera era stata presentata nell’aprile 2022 all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza ai Beni Artistici per il Comune di Venezia e Laguna da parte di un’impresa veneziana del settore, per ottenere l’attestato di libera circolazione. L’opera era descritta come “Amedeo Modigliani Senza Titolo, prima metà del 1913, matita su carta, cm 51x73x3, valore di 300.000 euro”.

La Commissione Esportazione ha subito espresso dubbi sull’autenticità dell’opera per via di aspetti tecnici e stilistici. Oltre all’analisi visiva diretta, il disegno è stato sottoposto a indagini con la lampada di Wood e a riflettografia infrarossa, anche sul retro.

Secondo gli storici dell’arte della Commissione e altri studiosi, l’opera corrispondeva quasi esattamente a un altro disegno di cariatide di Modigliani appartenente al Museum of Art di Philadelphia.

Nell’agosto 2022, i Carabinieri TPC di Venezia hanno sequestrato il disegno dall’impresa veneziana. È stato quindi ricostruito il percorso dell’opera: l’impresa che aveva richiesto l’attestato agiva per conto di una casa d’aste parigina, su mandato di una galleria d’arte antica abruzzese che si era presentata come proprietaria. In realtà, la galleria aveva solo un mandato di vendita da un cittadino abruzzese, che aveva ricevuto il disegno dal padre adottivo.

Per ulteriori verifiche tecniche, i Carabinieri si sono rivolti al “Laboratorio sul Falso” di Roma Tre, che a gennaio 2023 ha confermato che non si trattava di un’opera autentica di Modigliani. Una persona è stata denunciata per la messa in circolazione di opera d’arte contraffatta, reato introdotto nel Codice Penale con la Legge 22/2022, già previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Nel febbraio scorso, il Tribunale di Venezia ha disposto la confisca del disegno, che è stato così assegnato al Laboratorio di Roma Tre.

