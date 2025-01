Veneto – Incendio distrugge officina e ricovero attrezzi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La notte scorsa, alle 21:00 di domenica 19 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Pio X a Caniezza di Cavaso del Tomba (TV) per l’incendio di un ricovero attrezzi e un’officina ad uso privato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Montebelluna, Treviso e il distaccamento volontario di Asolo, con due autopompe, due autobotti, il carro aria per un totale di 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo ricovero officina di circa 25 mq evitando l’estensione del rogo all’attigua abitazione. Operazioni di spegnimento rese particolarmente pericolose per la presenza di bombole di GPL.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte.