VENETO – Arriva la proposta di legge per istituire una giornata per la sicurezza sul lavoro

Èstata presentata ieri, dal vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto, Enoch Soranzo, una proposta di legge per l’istituzione della Giornata Regionale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro e per la Commemorazione delle Vittime del Lavoro, “un’iniziativa doverosa e necessaria per non dimenticare il tragico bilancio delle troppe vite spezzate durante lo svolgimento delle proprie mansioni”, dice Soranzo. “Gli incidenti sono drammatici e purtroppo ormai quotidiani, con dati che parlano chiaro – ricorda.

I morti sul lavoro, come quelli di Calenzano, nel 2023 in Italia sono stati oltre mille. Quest’anno non va meglio, con 776 decessi tra gennaio e settembre (+2% secondo l’Inail). Nello stesso periodo del 2024, in Veneto, sono state 361.804 le denunce d’infortunio e 20 i decessi.