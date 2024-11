Una banana attaccata al muro venduta per 6,2 milioni di dollari: l’opera di Cattelan torna a far discutere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un semplice frutto appeso al muro con un pezzo di nastro adesivo argentato. È tutto ciò che compone Comedian, la celebre opera dell’artista concettuale italiano Maurizio Cattelan, battuta mercoledì 20 novembre a New York per 6,2 milioni di dollari (circa 5,88 milioni di euro) durante un’asta di Sotheby’s. L’acquirente è l’imprenditore sino-americano Justin Sun, noto fondatore della piattaforma di criptovalute Tron.

Un’asta combattuta per una banana

Sette acquirenti, presenti o rappresentati, si sono contesi l’opera, facendo salire il prezzo da 800.000 dollari fino alla cifra finale di 5,2 milioni (6,2 milioni con le tasse incluse). Al termine della vendita, Sun ha rilasciato un comunicato in cui ha dichiarato che la banana rappresenta più di un’opera d’arte:

“È un fenomeno culturale che unisce arte, meme e criptovalute. Intendo mangiarla in un’esperienza artistica unica, celebrando il suo posto nella storia dell’arte e della cultura popolare.”

Non nuovo a spese d’impatto, il trentenne imprenditore si era già fatto notare nel 2021 acquistando per 78,4 milioni di dollari Le Nez, una scultura iconica di Alberto Giacometti.

Arte o provocazione?

Comedian, presentata per la prima volta nel 2019 a Miami, ha sempre suscitato dibattiti sulla natura e il valore dell’arte contemporanea. L’opera esiste in tre esemplari: uno è stato donato al Guggenheim Museum di New York, mentre un’altra copia divenne celebre quando un artista la mangiò durante una performance per protestare contro il prezzo, allora fissato a 120.000 dollari.

Sotheby’s aveva stimato l’opera tra 1 e 1,5 milioni di dollari, ma il risultato dell’asta ha superato ogni aspettativa. L’acquirente riceverà, insieme al certificato di autenticità, anche le istruzioni per sostituire la banana, sottolineando la natura effimera dell’opera.

Cattelan supera Lichtenstein, ma non Magritte

Durante la stessa asta, Comedian ha ottenuto una cifra maggiore rispetto a Oval Office (Study) di Roy Lichtenstein, venduta per 4,2 milioni di dollari. Tuttavia, il giorno precedente, Christie’s aveva stabilito un record con L’impero delle luci di René Magritte, venduto per 121 milioni di dollari, il massimo mai raggiunto per un’opera del maestro surrealista.

L’arte contemporanea continua così a stupire e a dividere, lasciando aperto il dibattito su cosa definisca il valore di un’opera: la sua materialità, il suo messaggio, o l’eco culturale che riesce a generare.