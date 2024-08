Ulss 8 – Distretto Ovest: Magnabosco confermato all’unanimità presidente della Conferenza dei Sindaci

Dino Magnabosco, già Presidente della Conferenza dei Sindaci, è stato riconfermato nel suo ruolo. Il sindaco di Montebello Vicentino, rieletto con oltre il 75% dei voti lo scorso giugno, è stato acclamato all’unanimità per altri cinque anni alla guida del Distretto Ovest dell’Ulss Berica, che include gli ospedali di Montecchio Maggiore, Arzignano, Lonigo e Valdagno. Per i prossimi due anni, Magnabosco sarà anche Presidente di entrambi i Distretti, rappresentando così tutti i sindaci della Berica.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia dimostrata con un voto unanime” ha dichiarato il Presidente. “Ora lavoreremo all’agenda, poiché ci sono molti appuntamenti importanti. Dobbiamo completare l’Ospedale di Montecchio Maggiore e salvaguardare i servizi e l’efficienza degli altri ospedali, da Arzignano a Lonigo a Montecchio.

Inoltre, ci sono alcune emergenze da affrontare, in particolare la cura degli anziani, dall’assistenza domiciliare alle case di riposo, il tema dei medici di medicina generale per assicurare i servizi sul territorio e la nuova frontiera degli ATS (Ambito Territoriale Sociale), ossia la riorganizzazione dei servizi sociali nella nostra Ulss, come previsto dalla recente legge”.

Accanto a Dino Magnabosco, sono stati eletti Jessica Giacomello (sindaco di Sarego) come Vice Presidente, Alessia Bevilacqua (sindaco di Arzignano), Silvio Parise (sindaco di Montecchio Maggiore) e Maurizio Zordan (sindaco di Valdagno).