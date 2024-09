Truffe agli anziani: un incontro in Confcommercio Bassano

Un incontro aperto a tutti, in particolare agli anziani, per capire come proteggersi dalle truffe, dai raggiri e in generale dalla microcriminalità. Mercoledì 11 settembre, a partire dalle ore 15.00, nella sede Confcommercio di Bassano del Grappa (Largo Parolini, 52) si parlerà di come prevenire fatti spiacevoli messi in atto da criminali senza scrupoli, mettendo in guardia i cittadini su questi rischi e suggerendo alcune accortezze.

Ad organizzare l’iniziativa, itinerante sul territorio vicentino e che ora fa tappa a Bassano, è la 50&Più Confcommercio, associazione che si occupa della “generazione over” e che ha avviato sul tema una collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri.

L’incontro si intitola “Come difendersi dalla criminalità” e vedrà intervenire il capitano Matteo Alessandrelli, comandante della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa. Sarà l’occasione per stilare un elenco di raccomandazioni utili a rimanere il più possibile guardinghi di fronte a stratagemmi o approcci strani, che hanno come vittime predestinate soprattutto gli anziani che vivono da soli. L’invito è dunque quello di partecipare all’iniziativa, per ottenere utili consigli sulla base dell’esperienza portata proprio dai Carabinieri, in prima linea anche per prevenire fatti che, al di là della gravità in sé di un atto criminale, lasciano in queste persone più deboli un forte disagio psicologico.