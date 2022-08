TRISSINO – “TRISSINO IN SPORT” TORNA A SETTEMBRE, UN’OCCASIONE PER I GIOVANI

A settembre, a Trissino, al Pala Angelo Sinico, si terrà l’evento sportivo “Trissino in sport”, manifestazione in cui un weekend verrà dedicato interamente ai giovani, in modo che possano provare tutti gli sport presenti in paese grazie alle diverse realtà. Ne parla l’Assessore allo Sport, Martina Benetti, nel servizio di Elisa Santucci.