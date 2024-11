TikTok limita i filtri di bellezza per i minori, ma resta terreno fertile per complottisti e fake news

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

TikTok sta per apportare importanti modifiche alle sue funzionalità per tutelare la salute mentale degli adolescenti. L’app cinese rimuoverà l’accesso ai filtri di bellezza più invasivi per gli utenti minorenni, consentendone l’utilizzo solo ai maggiorenni. Questa decisione arriva dopo uno studio condotto dalla piattaforma, che ha evidenziato l’impatto negativo di tali filtri sull’autostima dei giovani. Un’operazione senza dubbio lodevole che mira alla tutela dei più giovani, se non fosse che il social ha maglie decisamente larghe per le fake news. Provate a segnalare un contenuto palesemente falso o fuorviante e contate le volte che la vostra segnalazione va a buon fine. Per verificarlo basta controllare il numero di post allarmistici sulla nave turca che viaggiava nel Mediterraneo e che era indicata come causa del disastro di Valencia o delle inondazioni in Sicilia, oppure le locandine con dichiarazioni sgrammaticate nelle quali a questo o quel politiche vengono messe in bocca frasi mai pronunciate.

Salute mentale e nuove restrizioni

Nikki Soo, responsabile europeo delle politiche di sicurezza di TikTok, ha spiegato a Le Figaro: “Alcuni filtri che modificano l’aspetto possono influire sul benessere degli adolescenti”. TikTok ha quindi sviluppato un sistema che classifica i filtri in base all’età degli utenti, limitandone l’accesso ai minorenni.

In futuro, video con filtri estetici resteranno visibili a tutti, ma non potranno essere utilizzati da chi ha meno di 18 anni. Inoltre, per sensibilizzare gli utenti, apparirà un messaggio di prevenzione: “Gli effetti del filtro non devono cambiare l’opinione che hai di te stesso. Apprezza la tua unicità”.

Pressioni e regolamentazioni globali

Negli ultimi mesi, TikTok è stato al centro di numerose azioni legali negli Stati Uniti e in Europa per la mancata protezione dei minori. Le nuove regole si collocano in questo contesto. Il dibattito sulla regolamentazione dei social media è acceso in tutto il mondo: l’Australia ha recentemente vietato l’accesso agli adolescenti sotto i 16 anni, mentre in Europa si discute l’introduzione di una “maggioranza digitale” a 15 anni, come auspicato dal presidente francese Emmanuel Macron.

TikTok, lanciata nel 2016, continua ad affrontare la sfida di bilanciare innovazione e sicurezza, cercando di rispondere alle crescenti pressioni delle autorità e delle associazioni per la tutela dei minori.