Taylor Swift appoggia Kamala Harris: quanta influenza ha la popstar?

Taylor Swift, la celebre pop star americana, ha ufficialmente espresso il suo sostegno a Kamala Harris tramite un post su Instagram, subito dopo il dibattito tra il democratico Harris e il repubblicano Donald Trump. “Sostengo Kamala Harris perché combatte per i diritti e per cause che credo necessitino di un guerriero per difenderle”, ha scritto la cantante.

Il post ha raccolto sei milioni di “mi piace” in poche ore. Pur non dando indicazioni di voto dirette, Taylor ha invitato i suoi fan a informarsi e a fare una scelta consapevole. Un invito importante, considerando l’influenza che esercita sui suoi seguaci, che su Instagram sono 283 milioni, posizionandola come la seconda personalità più seguita al mondo, dopo il calciatore Cristiano Ronaldo.

Il supporto di Taylor Swift a Kamala Harris potrebbe influenzare una parte dei giovani elettori a favore del partito democratico nelle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. Secondo uno studio di Redfield e Wilton Strategies, il 37% della generazione Z accoglierebbe positivamente un endorsement politico da parte della cantante, mentre il 30% sarebbe più incline a votare per un candidato da lei sostenuto.

Un’influenza che Swift ha già esercitato nel passato. Nel 2024, ad esempio, i suoi fan hanno reagito con forza quando la cantante è stata vittima di deepfake pornografici, spingendo la Casa Bianca a chiedere una legislazione al riguardo. Questo ha portato alla presentazione del DEFIANCE Act del 2024. Già nel 2023, Taylor aveva incoraggiato i suoi follower a iscriversi alle liste elettorali, generando un aumento del 23% nelle registrazioni rispetto all’anno precedente, con oltre 35.000 nuove iscrizioni solo nel giorno della pubblicazione del suo post.

Il suo impatto nel mobilitare gli elettori risale al 2018, quando nonostante un numero inferiore di seguaci, Swift ha deciso di esporsi politicamente, sfidando il consiglio di restare neutrale per non rischiare di perdere fan. Questa autenticità ha dimostrato di essere una forza potente, come evidenziato da uno studio dell’Università di Harvard, che ha sottolineato il ruolo cruciale delle celebrità nella promozione della democrazia.

Ashley Spillane, autrice dello studio, ha affermato che il messaggio di Swift sui social media ha avuto un impatto significativo e misurabile: nel 2018, solo in un giorno, 65.000 persone si sono registrate come nuovi elettori, segnando il giorno con il maggior numero di iscrizioni nella storia di vote.org.

Il giorno successivo al dibattito, Donald Trump ha reagito, affermando che Taylor Swift “avrebbe pagato il prezzo” del suo sostegno a Kamala Harris in termini di vendite.