Tap&Tap, da sabato 19 ottobre attivo anche sui treni regionali da Treviso a Vicenza e Venezia.

“Con oltre 15 mila viaggi in Veneto dallo scorso 4 aprile ad oggi, in particolar modo nella tratta Padova-Venezia Santa Lucia, il canale di acquisto Tap&Tap si conferma un servizio comodo, rapido e flessibile per acquistare i biglietti del regionale semplicemente avvicinando la carta di pagamento contactless alla validatrice in stazione. Da sabato 19 ottobre, inoltre, il nuovo, partito in via sperimentale ad aprile sulla Verona-Venezia ed ampliato, lo scorso 20 luglio, alla linea Bassano del Grappa-Venezia/Verona, sarà attivato anche sulla Treviso-Venezia/Vicenza. Un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e accessibile a tutti i cittadini”.Lo ha detto la Vicepresidente e Assessore ai Lavori pubblici, infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, con riferimento all’attivazione, a partire da sabato 19 ottobre, del servizio “Tap&Tap”, la nuova modalità di acquisto dei biglietti del Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), sulle linee ferroviarie Treviso Centrale-Venezia Santa Lucia e Treviso Centrale-Vicenza. “Il nuovo servizio Tap&Tap consente di procurarsi il biglietto del treno in pochi secondi, senza acquistarlo cartaceo o scaricare app – ha precisato la Vicepresidente De Berti –. Inoltre, il sistema consente anche di beneficiare della tariffa più conveniente: registrando, su sito web e app di Trenitalia, la carta di pagamento, viene calcolato il numero dei viaggi su una stessa tratta nell’arco del periodo di riferimento (settimanale, mensile, trimestrale ed annuale) e applicata la tariffa più favorevole tra quelle disponibili per il percorso effettuato. Prosegue il nostro impegno come Regione per un accesso ai mezzi di trasporto rapido, sicuro, rispettoso dell’ambiente, sia per coloro che lavorano e vivono qui, sia per le persone che scelgono il treno per scoprire il nostro territorio”.