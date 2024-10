SVT – Un corso gratuito per diventare autista di autobus

ENAC Veneto ed SVT rinnovano l’iniziativa già realizzata lo scorso anno, proponendo un percorso di formazione finanziato dalla Regione Veneto. E per chi concluderà con successo il percorso SVT co-finanzierà il conseguimento delle patenti speciali. Iscrizioni entro il 22 ottobre

Prende il via la seconda edizione del corso di formazione IFTS organizzato da ENAC Veneto in collaborazione con SVT finalizzato a formare nuovi autisti per il trasporto pubblico locale.

Il percorso, che è finanziato dalla Regione Veneto e dunque gratuito per i partecipanti, consentirà di acquisire tutte le abilità operative e le competenze necessarie ad affrontare l’esame per conseguire le patenti D, DE e CQC, necessarie per diventare autista di autobus.

Il corso partirà entro la fine di ottobre e prevede una durata di circa 8 mesi per complessive 800 ore di formazione, 400 di aula e 400 di tirocinio presso SVT, durante il quale i partecipanti avranno modo di approfondire le loro conoscenze sulle varie tipologie di mezzi, sull’organizzazione delle linee e sui flussi organizzativi delle attività di officina e della biglietteria. Sono previste anche 10 ore di attività con gli operatori di ENAC Veneto di supporto e accompagnamento al percorso formativo.

Il tutto con un’immediata possibilità di impiego: i partecipanti che completeranno con successo il percorso e conseguiranno la patente di guida D – DE e CQC potranno infatti essere assunti a tempo indeterminato da SVT. L’Azienda inoltre è disponibile a cofinanziare l’esame per la patente di guida per i partecipanti che al termine del percorso saranno disponibili all’assunzione.

«Come noto la carenza di autisti è una problematica generale – commenta il presidente di SVT Marco Sandonà – che come Azienda stiamo affrontando non solo riproponendo con cadenza periodica nuovi bandi di assunzione, ma anche puntando a promuovere direttamente la professione, in particolare tra le nuove generazioni, contribuendo attivamente all’organizzazione di un percorso di formazione ad hoc. Un altro aspetto rilevante è il costo per il conseguimento delle patenti, che può essere un ostacolo per alcuni candidati, così quest’anno abbiamo deciso di offrire un contributo anche in tal senso, riprendendo un’idea già messa in pratica in occasione di un precedente bando di selezione. Ritengo che l’offerta di un percorso di formazione professionalizzante completamente gratuito, combinato con la possibilità di assunzione a tempo indeterminato e il vantaggio economico dato dal contributo per il conseguimento delle patenti possano essere una proposta fortemente competitiva».

I requisiti per partecipare al corso sono l’età minima di 21, essere in possesso di patente B e il conseguimento di un diploma di scuola secondaria di II grado. Potranno essere valutati titoli di studio inferiori previa procedura di riconoscimento crediti.

Per le persone disoccupate che frequenteranno il corso è prevista inoltre un’indennità di frequenza di 6 euro l’ora, riconoscibile per le ore di formazione d’aula effettivamente frequentate, a fronte di una frequenza minima pari al 70% dell’attività formativa d’aula.

Il corso è a un numero chiuso, per un totale di 16 posti. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13 di martedì 22 ottobre. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito di ENAC Veneto HYPERLINK “http://www.enacveneto.it/”www.enacveneto.it