Stress da figli? Le mamme hanno una soluzione: il fenomeno ‘momcation’

Il fenomeno della “Momcation”, già molto popolare negli Stati Uniti, sta guadagnando sempre più terreno anche in Europa. Ma di cosa si tratta? È semplice: andare in vacanza senza coniuge né figli per alleggerire il carico mentale. L’hashtag #momcation conta oltre 80.000 post su Instagram, dove si possono vedere donne sorridenti, da sole o con amiche, godersi il relax. Le foto le ritraggono in hotel su letti king size, con un cocktail in mano, o in pareo sulla spiaggia. Insomma, un sogno.

Negli Stati Uniti, questa tendenza è cresciuta così tanto che alcune agenzie di viaggio hanno iniziato a offrire pacchetti “momcation”, rendendo l’organizzazione del viaggio ancora più facile e meno stressante. Ma quali sono i benefici di questa pausa dalla vita quotidiana? Prendersi del tempo per sé e riscoprirsi come donna. Le vacanze in famiglia possono essere meravigliose, ma spesso si torna a casa più stanche di prima. Secondo un sondaggio Ifop del 2022, il 66% delle donne ritiene di fare più degli uomini durante le vacanze. Andare in vacanza da sola significa liberarsi temporaneamente delle responsabilità familiari e concedersi un momento solo per sé. E non c’è nulla di egoistico in questo: anzi, è un modo per ricaricare le energie e tornare a casa più sereni e disponibili per i propri cari. In definitiva, il fenomeno della momcation finisce per giovare a tutta la famiglia.

E come si combatte il senso di colpa per aver lasciato la famiglia a casa? Molte mamme si sentono in colpa all’idea di prendersi una pausa, temendo di lasciare il partner in difficoltà o che la famiglia possa risentirne della loro assenza. Questo è un chiaro esempio di carico mentale, un problema che, secondo un sondaggio Ipsos del 2018, colpisce otto donne su dieci. I principali segnali di questo carico eccessivo sono stanchezza (73%), stress (59%) e irritabilità (56%). Tuttavia, è importante ricordare che la distanza può essere benefica: al ritorno, avrai tante storie da raccontare e un rinnovato desiderio di trascorrere del tempo con la tua famiglia. Se la nostalgia si fa sentire durante il viaggio, puoi sempre telefonare o scambiarvi foto. Allora, mamme, pronte per partire all’avventura?