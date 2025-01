Strada che porta in collina frana sulla carreggiata sottostante (FOTO)

Poco dopo mezzogiorno di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Grappa ad Altavilla Vicentina, a seguito del crollo di un muro di contenimento e di parte della strada che conduce a due abitazioni situate sulla collina. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il materiale caduto ha completamente invaso la carreggiata, bloccando la circolazione sulla strada che collega Altavilla alla zona di Sant’Agostino a Vicenza. I vigili del fuoco, giunti da Vicenza e coordinati dal funzionario di guardia, hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare l’eventuale presenza di persone o mezzi sotto i detriti, che ammontano a oltre 100 metri cubi di materiale. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti USAR (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco, pronti ad avviare operazioni di recupero in caso di coinvolgimento di persone.

Il personale della protezione civile degli alpini , supportato da due nuclei cinofili, ha escluso la presenza di individui sotto le macerie. Alle 16:30 sono partite le operazioni di messa in sicurezza del sito, con l’arrivo di mezzi per il movimento terra messi a disposizione dal comune.