Social network: queste applicazioni da cui i minori di 14 anni sono dipendenti… senza avere il diritto di accedervi

Una normativa ci sarebbe già: in Italia si potrebbe eccedere ai social solo dai 14 anni in poi. Ma non c’è nessun tipo di controllo. Soprattutto da parte dei genitori.

I social network, in linea di principio, sono vietati ai bambini sotto i 14 anni. Tuttavia, l’uso da parte dei preadolescenti è in costante aumento, come evidenziato dallo studio annuale “Born Social 2024”, realizzato dall’agenzia Heaven in collaborazione con l’associazione Génération Numérique in Francia. Lo studio rivela che tre quarti degli 11 e 12enni utilizzano almeno una piattaforma social, registrando un aumento di 3 punti rispetto al 2023.

Secondo i dati, il 71% degli undicenni possiede già uno smartphone, percentuale che sale al 90% tra i dodicenni. La maggior parte ha ricevuto il primo smartphone tra i 10 e gli 11 anni, mentre un 2% lo ha avuto prima dei 6 anni. Inoltre, questi ragazzi trascorrono in media due ore al giorno sui loro dispositivi. Ma quali app utilizzano maggiormente?

YouTube domina tra gli 11-12enni La piattaforma più utilizzata dai ragazzi di questa fascia d’età è YouTube, dove trascorrono in media due minuti in più al giorno rispetto al 2023. A seguire, le app più popolari sono WhatsApp, Snapchat, TikTok e Instagram. Lo studio cerca di delineare il profilo di una generazione cresciuta con i social media, esplorando la loro percezione della comunicazione, del marketing digitale e le loro aspettative e preoccupazioni.

Ma quali contenuti preferiscono? Lo studio “Born Social 2024” evidenzia che il 55% degli 11-12enni è interessato principalmente ai videogiochi, seguiti da manga (41%), contenuti umoristici (40%), arte (30%), moda e musica (26%), e serie TV (24%). Per comunicare con amici e familiari, il 69% utilizza app di messaggistica, seguite dai giochi online (63%), SMS (58%), telefonate (33%) e social network (22%).

Va ricordato che, secondo la legge promulgata il 7 luglio 2023 per stabilire una maggiore regolamentazione digitale e combattere l’odio online, è necessario avere almeno 15 anni per registrarsi autonomamente su un social network in Francia.

Lo studio “Born Social 2024” è basato su interviste video con 200 ragazzi di 11 e 12 anni, selezionati dal panel IDM Families/Xerfi.