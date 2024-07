Smottamento sul cavalcaferrovia di strada dell’Ospedaletto: lavori assegnati

Verranno assegnati in autunno i lavori di risistemazione del cavalcaferrovia di strada dell’Ospedaletto, dopo lo smottamento avvenuto lo scorso 28 febbraio a causa del maltempo.«Questo problema è all’attenzione dell’amministrazione comunale da quando l’evento alluvionale ha imposto la chiusura di una corsia del ponte – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Non si tratta però di un lavoro semplice, e non avrà soluzione in poco tempo. L’iter il Comune l’ha avviato innanzitutto chiedendo alla Regione il finanziamento, in quanto si tratta di un danno avvenuto durante l’episodio alluvionale. Non avendo ricevuto risposta fino adesso, abbiamo deciso di impegnare risorse comunali per avviare le attività di indagine sul terreno, propedeutiche alla progettazione dell’intervento risolutivo. Non parliamo però di un intervento che potrà essere eseguito in pochi mesi. Si tratta infatti di un cedimento di una parte di rilevato stradale che conduce alla sommità del cavalcaferrovia: non siamo dunque di fronte a una buca da chiudere, ma di una sponda da consolidare. Tra l’altro, il cedimento è situato nel punto più alto del rilevato, quindi con una complessità di intervento maggiore. Il senso unico alternato chiaramente produce dei disagi dovuti alle attese al semaforo, però la strada resta comunque percorribile».Un cedimento della piattaforma stradale, che ha reso necessario l’intervento di Amcps che, su ordinanza comunale, ha provveduto dopo poche ore dallo smottamento a mettere in sicurezza l’area interessata dalla frana, istituendo sul ponte un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico.Il Comune di Vicenza, nella conta dei danni causati dal maltempo, ha provveduto a inserire anche il cedimento avvenuto sul cavalcaferrovia, trasmettendo alla Regione Veneto la richiesta di contributo per le spese di ripristino. Data l’importanza che riveste strada dell’Ospedaletto nella rete viaria del quadrante orientale della città, e considerata inoltre l’impossibilità di attendere la conclusione dell’iter per lo stanziamento delle risorse da parte dello Stato, i tecnici del servizio infrastrutture hanno avviato le attività di rilievo e di indagine per la progettazione dell’intervento risolutivo.Entro l’autunno di quest’anno sarà dunque approvato il progetto esecutivo con il successivo appalto dei lavori, anticipando le spese con risorse comunali.