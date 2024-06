Se mille vi sembrano pochi!

Ricordo ancora la telefonata di Luca Faietti, uno dei Fondatori di Tviweb.

Per altri motivi conoscevo Luca da una vita, e confesso che rimasi colpito quando, mi disse: “Hai voglia di scrivere qualche editoriale per Tviweb, senza alcun impegno, quando hai un argomento che ritieni interessante, con la cadenza che vuoi, magari un pezzo alla settimana e…. poi si vede?”.

Gli chiesi un po’ di tempo per pensarci, ma in realtà l’offerta mi piacque da subito, anche perché scrivere è sempre stata una mia passione.

Mi sono dimenticato di dirvi che eravamo in un giorno di novembre del 2018.

Fino a quella telefonata non avevo mai seguito Tviweb, per cui doverosamente cercai di capire di cosa si trattasse.

E ricordo che mi colpì da subito il motto di questa testata giornalistica: “Un altro punto di vista”.

Un network “agile, che sfruttando le moderne tecnologie, condensa in un unico contenitore notizie, servizi televisivi, video, foto, blog, su diverse tematiche, con l’obiettivo di dare visibilità e ascolto alle molte voci che si accavallano nei social media.

Tviweb è attualità, cronaca, economia, cultura, sport, enogastronomia, e molto altro ancora, e non ha l’ambizione di sovrapporsi o sostituirsi ad alcun altro mezzo di informazione, bensì quello di fornire, appunto, un “altro punto di vista”.

E’ stata questa prospettiva a farmi accettare con entusiasmo la proposta di Luca, quella cioè di poter analizzare i fatti di cronaca, o qualsiasi altra notizia, con un occhio critico, per offrire una lettura, un approfondimento, un punto di vista, magari diversi da quelli dominanti sugli altri media.

E debbo dire che mai scelta fu più azzeccata, perché nei quasi sei anni in cui ormai sono diventato una presenza costante sulle pagine di Tviweb, mai una volta mi è stato dettato un argomento da trattare, né tanto meno imposto di scrivere alcunché.

E chiaramente nessuno si è mai permesso neanche di fare le pulci sui miei scritti.

Guardate che non è cosa da poco, in quest’epoca in cui spesso si percepisce che, anche in realtà molto più grandi e paludate di Tviweb, molti articoli vengono scritti “a tema”, o con la chiara finalità di influenzare in qualche modo il lettore.

A me questo in sei anni non è mai capitato, e di questa che io chiamo “libertà assoluta di espressione” non posso che ringraziare la “Redazione”, i ragazzi che ogni giorno con impegno confezionano Tviweb.

Perché vi scrivo questo?

Semplicemente perché oggi, venerdì 21 giugno 2024, il pezzo che state leggendo è il numero Mille pubblicato con la mia firma su Tviweb.

Mille, detto così è solo un numero, ma se ci pensate un po’ sono tanti, e a maggior ragione sono tanti per me che li ho scritti uno dopo l’altro.

E francamente, ripensando a quella telefonata del novembre 2018, ed al primo pezzo pubblicato il giorno 24 di quel mese, quel numero “Mille” mi sembra quasi irreale.

Facendo un bilancio, sono stati anni interessanti, in cui mi sono sforzato di parlarvi dei più svariati argomenti, avendo però sempre in mente quello slogan, che in realtà è un impegno: “Un altro punto di vista”.

Non so se ci sono sempre riuscito, ma per questo gli unici giudici non potete essere che voi lettori.

Non la faccio troppo lunga, ma voglio chiudere con il ricordo della grande soddisfazione che ho provato quando a febbraio di quest’anno ho appurato che una parola, che avevo utilizzato in un mio articolo su Tviweb, è stata inserita dall’Enciclopedia Treccani fra i neologismi della lingua italiana.

Sicuramente un grande onore per me e per il Network.

E ora?

E ora niente!

Per quanto mi riguarda sono intenzionato a continuare a dare il mio contributo a Tviweb.

Parlo di intenzione, perché non dimentico mai l’antico proverbio yiddish: “Der mentsh trakht, un Got lakht”, “L’uomo fa progetti, Dio se la ride”.

Un abbraccio a tutti.