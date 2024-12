Sciolto il parlamento tedesco: fissate elezioni in Germania

Germania: elezioni anticipate fissate per il 23 febbraio dopo lo scioglimento del Parlamento

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni legislative anticipate per il 23 febbraio, durante un discorso tenuto venerdì 27 dicembre. La decisione era attesa dopo l’implosione della coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz, incapace di ottenere la fiducia del Bundestag.

“La stabilità politica in Germania è giustamente una grande risorsa”, ha dichiarato Steinmeier, evidenziando l’importanza di un governo efficace e di maggioranze solide, soprattutto in un periodo di crisi economica. La campagna elettorale, anticipata di sette mesi rispetto alla scadenza naturale, arriva in un momento di difficoltà per l’economia tedesca, mentre anche la Francia, suo principale partner europeo, affronta le conseguenze dell’assenza di una maggioranza parlamentare.

Il presidente ha espresso l’auspicio che la competizione politica si svolga in modo equo e trasparente, mettendo in guardia contro l’influenza esterna. “L’influenza esterna costituisce un pericolo per la democrazia, sia nascosto, come emerso durante le elezioni in Romania, sia palese, come avviene intensamente sulla piattaforma X”, ha sottolineato Steinmeier, facendo riferimento alle recenti interferenze nelle elezioni presidenziali romene e al ruolo di TikTok, su cui la Commissione Europea ha avviato un’indagine.

In Germania, la diffusione di disinformazione, in particolare tramite bot sui social, rappresenta un rischio per la campagna elettorale. “L’odio e la violenza non devono avere posto in questa competizione politica”, ha aggiunto il presidente, che ha anche richiamato l’attenzione sulle sfide economiche, sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente, e sulle tematiche del controllo dell’immigrazione, integrazione e cambiamento climatico.

Secondo i sondaggi, l’opposizione conservatrice è in netto vantaggio, seguita dall’estrema destra dell’AfD e dal Partito Socialdemocratico (SPD) del cancelliere uscente Olaf Scholz. Steinmeier ha concluso esortando il paese a trovare “le migliori soluzioni alle sfide del nostro tempo” attraverso un processo elettorale libero e democratico.