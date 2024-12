Sarego – Un albero di Natale fatto di rifiuti, per ricordare il rispetto dell’ambiente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A Sarego un albero particolare

“La bicicletta come segno di civiltà e di educazione al rispetto per l’ambiente. Su due ruote si possono percorrere tracciati immersi nel verde, nei panorami suggestivi che la natura ci regala. La bicicletta non inquina. Grazie alla bicicletta, si scoprono lungo i fossi, le rive dei fiumi o dei posti storici, rifiuti e scarti di ogni tipo, generati dall’inciviltà e da chi non ha amore per il territorio. E persone come l’amico Carlo Pasqualotto, ciclista amatoriale del Liona Bike Team, società ciclistica che svolge attività giovanile, si è preso a cuore le problematiche relative ai rifiuti abbandonati, dando vita ad un gruppo di “Raccoglitori di inciviltà altrui” guidato da Luciano Strabello che, grazie alle biciclette, girano lungo le strade raccogliendo rifiuti. E come segno tangibile per questo Natale hanno addirittura addobbato un albero con i rifiuti raccolti”. Il consigliere regionale vicentino dell’intergruppo Lega-LV Marco Zecchinato, tramite una nota, racconta “Questa storia natalizia: i miei elogi a Carlo Pasqualotto e a Luciano Strabello per questa lodevole iniziativa. Con il carrettino attaccato alla bicicletta questo gruppetto di amici si prodiga a mantenere pulito l’ambiente coniugando due cose: il benessere legato al pedalare liberando terreni, fossati, campi e colline dagli odiosi rifiuti abbandonati da chi non ama la natura e non pensa alle generazioni future. Si occupano poi di smaltire quanto raccolta ripulendo zone che altrimenti verserebbero nel degrado. Oltre a questo, i raccoglitori, che hanno sviluppato attività in varie regioni d’Italia, portano avanti importanti iniziative con le scuole per promuovere la cultura del rispetto ambientale”.

“L’idea di addobbare un albero di Natale con le plastiche e tanto altro lasciato in giro per il nostro territorio – conclude Zecchinato – vuole essere anche un segno tangibile per far vedere gli sforzi della loro raccolta e lanciare un messaggio di rispetto per l’ambiente”.