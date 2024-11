Ripristinato l’impianto di irrigazione del capitello di via Maurisio grazie ai volontari del quartiere

È stato rimesso a nuovo, grazie all’impegno dei volontari, il capitello votivo di via Maurisio, i cui lavori di sistemazione sono stati celebrati con una piccola cerimonia a cui ha partecipato l’assessore alle politiche sociali, ai quartieri e alla partecipazione Matteo Tosetto.Un gruppo di pensionati, residenti tra via Maurisio e la vicina via Bachelet, dopo aver segnalato che ignoti hanno asportato l’impianto di irrigazione del capitello, si sono rimboccati le maniche e, con l’aiuto degli alpini di Setteca’, Bertesinella e Bertesina, hanno ripristinato l’impianto, necessario a irrigare i fiori e le piante attorno all’edicola votiva.Per questa iniziativa, inserita all’interno di una serie di attività di quartiere, il Comune, attraverso l’assessorato alla partecipazione, ha assegnato ai volontari un contributo.