Riprendono le “Passeggiate per la sicurezza” del Movimento Italia Sociale (M.I.S.) a San Felice

“La situazione a San Felice è ormai fuori controllo” – afferma in una nota il Movimento Italia Sociale Vicenza – evidenziando come il senso di insicurezza che affligge residenti e commercianti sia diventato insostenibile.

“Ripartiamo con le nostre Passeggiate per la sicurezza – dichiara Gian Luca Deghenghi, portavoce del M.I.S. Vicenza – convinti più che mai della loro necessità. Non ci preoccupano le critiche dei cosiddetti buonisti o le interrogazioni in consiglio comunale di esponenti della sinistra immigrazionista, che parlano a sproposito di ronde e razzismo.”

Durante l’uscita di giovedì 26 settembre, i militanti del M.I.S. hanno descritto una situazione surreale, con pochi residenti che si muovevano per le strade con evidente timore. “San Felice è ormai preda di degrado e sporcizia, teatro di attività illecite legate a spacciatori e delinquenti, molti dei quali di origine extracomunitaria”, continua la nota.

Le cronache locali confermano un costante peggioramento della sicurezza, tanto da essere oggetto di attenzione mediatica nazionale. Il M.I.S. Vicenza, attraverso queste passeggiate, intende trasmettere un messaggio chiaro: per ristabilire un minimo di ordine è necessario non abbandonare il territorio nelle mani di criminali e violenti.

“La presenza fisica dei cittadini vicentini a difesa dei propri quartieri e strade – conclude Deghenghi – è fondamentale. Speriamo che il nostro esempio non rimanga isolato.”