“Questo non è amore”, la campagna permanente della Polizia di Stato a Brendola

Nella serata di venerdì 8 novembre, presso Villa Vescova a Brendola, l’Amministrazione comunale “Assessorato al Sociale” ha organizzato una serata per la cittadinanza, sulla violenza contro le donne ed i minori.

La Questura, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di stato “Questo non è amore”, ha fornito il proprio contributo, nell’ottica della prevenzione, per contribuire ad un cambio di passo radicale di un fenomeno consolidato nella società, fornendo informazioni e strumenti a disposizione, e per coinvolgere la cittadinanza, affinché diventi parte attiva del cambiamento.

Nell’incontro, sono stati affrontati e delucidati i primi segnali di tutti i tipi di violenza, da cogliere come campanelli di allarme, in qualsiasi forma si presenti: fisica, sessuale, psicologica ed economica, visto che tutti comprimono la dignità e l’integrità fisica e mentale delle vittime di violenza di genere, sino ad arrivare al gesto estremo del femminicidio.

Il Vice Questore, dott.ssa Gregorio, in servizio alla Divisione Polizia Anticrimine, ha esaminato l’attività della Polizia di Stato, tanto dal punto di vista repressivo, quanto preventivo, soffermandosi, in particolare, sulla compiuta disamina del provvedimento monitorio del Questore, l’ammonimento per violenza domestica e per gli atti persecutori.