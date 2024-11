Poste – In provincia di Vicenza assunti 51 portalettere a Novembre

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In provincia di Vicenza sono 51 i portalettere entrati in servizio da inizio mese con un contratto a tempo indeterminato. 328 i portalettere assunti in tutta la regione.

Tra di loro, c’è il giovane Vincenzo Gioia, palermitano in servizio da alcuni giorni a Vicenza. 31 anni, un diploma da ragioniere e molte esperienze di lavoro in Sicilia, non sempre soddisfacenti. Così, dopo aver lavorato come postino a tempo determinato, sempre nel vicentino, Vincenzo era tornato a Palermo in attesa di una chiamata. Che alla fine è arrivata ed ha portato Vincenzo ancora una volta a Vicenza. Questa volta in pianta stabile.

Il suo obiettivo era infatti quello di trasferirsi in una piccola città, una città – racconta – “senza traffico, organizzata e pulita. Un posto dove c’è tanto da imparare e dove avevo avuto numerose dimostrazioni di umanità. A Vicenza ho toccato con mano la solidarietà tra le persone, che prima non conoscevo.”

Le sue numerose esperienze, anche a tempo indeterminato, gli sono servite per affermare la sua professionalità anche in Poste Italiane. “Molti miei coetanei scelgono di aspettare l’occasione giusta in Sicilia, rinunciando anche alla possibilità di crescita a causa di un’offerta di lavoro limitata. La mia non è stata una scelta coraggiosa bensì una scelta pensata e, a posteriori, vincente.

La stabilità era l’altro obiettivo di Vincenzo: “ho potuto rendermi indipendente e gioire dei primi traguardi, come ad esempio l’acquisto della prima auto che adesso sto finalmente concludendo. Ero convinto che un’esperienza lontana mi avrebbe aperto la mente e concesso più opportunità di crescita personale.” – racconta il portalettere palermitano.

I portalettere consegnano nelle case e nelle aziende sempre più pacchi raggiungendo i centri più grandi ma anche le contrade più isolate. Un dato che conferma il cambiamento ed una tendenza in crescita in tutta Italia e che ha visto quest’anno in provincia di Vicenza un incremento del 68% da gennaio ad ottobre (rispetto allo stesso periodo del 2023).

Inoltre, proprio pochi giorni fa, sono state presentate le nuove divise ai portalettere vicentini, un nuovo equipaggiamento che salvaguarda non solo la sicurezza ma anche la praticità lavorativa.

Proprio in questi giorni, ricordiamo, i Centri di distribuzione della provincia si stanno preparando per il momento più impegnativo dell’anno: il Natale. Il periodo natalizio, infatti, assieme al Black Friday si distingue per un notevole aumento dei volumi dei pacchi in arrivo e in partenza.

Ad oggi, circa un terzo dei pacchi consegnati in tutta Italia è affidato ai portalettere di Poste Italiane e, nei primi sei mesi del 2024 l’Azienda ha consegnato oltre 140 milioni di pacchi, registrando un incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una crescita dei volumi gestiti dai portalettere vicina al 50%.