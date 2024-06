POLITICA – Frecciata di Caretta (FdI): “Ascoltare Soumahoro e Salis… e poi fare il contrario”

“Ascoltare le esortazioni al governo Meloni del collega Soumahoro per evitare ipocrisie nella lotta al caporalato è un po’ come seguire i preziosi consigli della neoeletta Salis su come risolvere l’emergenza abitativa. Li si ascolta come doveroso in democrazia e poi, con senso della responsabilità e delle istituzioni che siamo chiamati a rappresentare, si fa esattamente il contrario”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio