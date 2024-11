Per Natale arriva la serie TV che ‘rovinerà’ il Natale (con un cast d’eccezione)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Natale non è mai stato così caotico e irriverente. Con Black Doves, Netflix porta sugli schermi una serie che mescola thriller, comicità nera e un’abbondante dose di proiettili, trasformando la tradizionale atmosfera delle feste in un conto alla rovescia ricco di tensione. Protagonisti della serie, in uscita a dicembre, sono Keira Knightley e Ben Whishaw, che interpretano rispettivamente una spia sotto copertura e il suo protettore. La stessa Knightley in un’intervista al The Guardian ha dichiarato: “”Ho intenzione di rovinare completamente i festeggiamenti di Natale” forse pensando alla scena in cui saluta calorosamente Sam mentre indossa il sangue e il cervello di un avversario su tutto il viso.

Una trama esplosiva

Knightley veste i panni di Helen, un’agente segreta reclutata da una losca organizzazione internazionale guidata da un enigmatico leader (interpretato da Sarah Lancashire). Quando la sua copertura come moglie di un importante parlamentare rischia di saltare, la vita della sua famiglia è messa in pericolo. A proteggerla interviene Sam (Whishaw), un personaggio altrettanto misterioso che porta con sé un carico di violenza e ironia. Tra Babbi Natale violenti e assassini che discutono i loro film natalizi preferiti, la serie promette un mix surreale e avvincente.

Un cast stellare e un’atmosfera unica

Accanto ai protagonisti, Black Doves vanta un cast di alto livello, con apparizioni di Tracey Ullman, Paapa Essiedu e persino Rat Scabies dei Damned. La serie, ambientata durante le festività natalizie, sfrutta la cornice delle luci e delle canzoni di Natale per amplificare l’assurdità e l’intensità delle sue scene d’azione. “È la serie perfetta per chi vuole un Natale diverso,” afferma Knightley. “Se siete arrabbiati con i parenti, guardate due possibili psicopatici uccidere un sacco di persone durante le feste.”

Whishaw, noto per i suoi ruoli in This Is Going to Hurt e come voce di Paddington, aggiunge una dimensione umoristica e riflessiva alla storia. “C’è qualcosa di assurdo nel sentire canzoni di Natale allegre mentre si spara alla gente,” osserva. Knightley sottolinea come l’ambientazione natalizia crei un’urgente corsa contro il tempo: “Tutto deve concludersi entro Natale, così Helen può tornare dai suoi figli.”



Creata da Joe Barton (Giri/Haji, The Lazarus Project), la serie è il tentativo di Netflix di rompere con le convenzioni televisive del periodo natalizio, offrendo un’esperienza innovativa che mescola umorismo, azione e temi profondi. Con il suo approccio unico e un cast che brilla per talento e ironia, Black Doves promette di diventare uno degli show più discussi della stagione.

Disponibile su Netflix a partire da dicembre, Black Doves è la serie perfetta per chi cerca un Natale fuori dagli schemi.