Per i patiti di zombie movie in arrivo ’28 anni dopo’, con Cillian Murphy (trailer)

Più di 20 anni dopo il rivoluzionario 28 giorni dopo e il sequel 28 settimane dopo, Danny Boyle è pronto a sconvolgere ancora una volta il genere horror con il terzo capitolo della saga: 28 anni dopo. Il primo trailer, svelato martedì mattina, anticipa un mondo ancora più terrificante e mutato, con volti nuovi e il ritorno di alcuni storici protagonisti.

Il film originale, uscito all’inizio degli anni 2000, ha ridefinito il genere zombie con una visione apocalittica in cui un virus creato in laboratorio trasforma gli esseri umani in creature assetate di sangue. Da allora, l’eco di 28 giorni dopo ha influenzato progetti iconici come The Walking Dead e The Last of Us.

La trama: sopravvivenza e segreti

Ambientato quasi tre decenni dopo la diffusione del virus, il film segue un gruppo di sopravvissuti che vivono su una piccola isola protetta da un’unica strada rialzata. La fragile sicurezza viene messa a rischio quando Jamie (interpretato da Aaron Taylor-Johnson) intraprende una pericolosa missione sulla terraferma, accompagnato da un giovane (Alfie Williams).

Il trailer, privo di dialoghi e scandito da un opprimente conto alla rovescia, offre uno sguardo a un mondo mutato: una comunità sull’isola, soldati in lotta con creature deformi e una misteriosa Jodie Comer nei panni di una madre. Tra le immagini più inquietanti, un personaggio zombificato somiglia sorprendentemente a Jim, l’eroe del primo film interpretato da Cillian Murphy.

Il ritorno di Cillian Murphy

Reduce dall’Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer, l’attore irlandese figura nei titoli di coda di 28 anni dopo, ma il suo ruolo è avvolto nel mistero. Che destino gli avrà riservato Boyle? Sony Pictures, contattata da Variety, ha scelto di non commentare.

Nuovi capitoli in arrivo

La sceneggiatura, firmata da Alex Garland, anticipa un progetto ambizioso: 28 anni dopo sarà il primo di tre film. Il secondo capitolo, già girato con la regia di Nikka Costa (Candyman), proseguirà la narrazione.

Il film arriverà nelle sale il 18 giugno 2025, promettendo di riportare il pubblico nell’universo cupo e inquietante che ha ridefinito il genere zombie. Riuscirà a replicare il successo dei predecessori? Il destino di Jim e i segreti della terraferma potrebbero essere svelati… oppure no.

IL TRAILER