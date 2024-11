Passa emendamento di Giovine (FdI) per combattere le telefonate pubblicitarie

“Approvato durante l’esame del ddl Concorrenza in Commissione Attività Produttive l’emendamento a mia prima firma per mettere la parole fine alle telefonate pubblicitarie indesiderate”. Lo comunica il deputato vicentino di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine. “Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge – scrive Giovine – l’Agcom aggiornerà il regolamento sulla portabilità dei numeri in modo da impedire o almeno limitare fortemente quello che ormai e’ diventato uno sgradevole fenomeno con cui siamo costretti a convivere tutti. Gli operatori delle telecomunicazioni sono infatti soliti scambiarsi banche date e questa prassi, che andremo a limitare con l’emendamento, ha generato queste continue telefonate di natura commerciale. All’Agcom sarà affidata anche una attività di monitoraggio e una relazione annuale sulle attività di controllo del fenomeno” Cosi in una nota stampa il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.