OTB presenta la seconda edizione del Safety Day

In occasione della Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, OTB – il gruppo internazionale di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, e le aziende Staff International e Brave Kid – ha organizzato nella giornata di ieri 22 ottobre la seconda edizione del Safety Day, l’iniziativa interna dedicata alla promozione dell’importanza della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e alla creazione di una cultura positiva e consapevole sul tema.

Nel corso della giornata, oltre 3.000 dipendenti del Gruppo in Europa hanno avuto l’opportunità di partecipare a diverse iniziative formative attraverso sessioni teoriche ed esperienze di gamification virtuali, sia da remoto sia in presenza, presso gli headquarter di OTB, Diesel e Staff International, situati rispettivamente a Breganze e Noventa Vicentina.

Tra le attività proposte vi sono le “Safe Escape Room” per identificare i vari pericoli nei luoghi di lavoro e i corretti comportamenti per ristabilire situazioni di sicurezza, un simulatore di guida sicura, corsi sul primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore, oltre a webinar teorici e workshop dedicati ai dipendenti della rete retail dei marchi del Gruppo.

In linea con la strategia di sostenibilità “Be Responsible. Be Brave.” di OTB, per il secondo anno consecutivo l’iniziativa del Safety Day ha evidenziato l’importanza che il Gruppo attribuisce alle attività di sensibilizzazione sulla prevenzione e la sicurezza negli ambienti professionali e al benessere dei propri collaboratori sul luogo di lavoro.