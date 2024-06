Nuova Giunta per Cornedo: ci sono due new entry

Dopo la recente tornata elettorale che ha riconfermato Francesco Lanaro come sindaco di Cornedo, il primo cittadino ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova Giunta comunale. La squadra amministrativa, composta da figure competenti e motivate, è pronta a rispondere concretamente agli impegni presi durante la campagna elettorale. La nuova Giunta comunale è pronta a lavorare con impegno e dedizione per il bene della comunità di Cornedo, portando avanti progetti e iniziative che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Di seguito, i membri della nuova Giunta comunale di Cornedo e le rispettive deleghe:

• Francesco Lanaro, Sindaco e Assessore a Protezione Civile, Cultura ed Eventi, Rapporti Istituzionali.

• Angelo Frigo, Vicesindaco e Assessore a Lavori Pubblici, Personale, Viabilità.

• Sabina Cerri, Assessore a Sociale, Pari Opportunità, Famiglia, Politiche Giovanili, Istruzione.

• Diego Altolini, Assessore a Sport, Sicurezza, Innovazione Tecnologica.

• Elena Peloso, Assessore a Urbanistica, Edilizia Privata, Associazioni.

• Luisa Rossi, Assessore a Bilancio, Tributi, Commercio e Attività Produttive.

Profilo dei due Nuovi Assessori:

Sabina Cerri: 51 anni, architetto in libera professione, sposata con due figli. Ex Presidente del Consiglio Comunale

Diego Altolini 37 anni. Ingegnere delle telecomunicazioni. È atleta amatoriale ed è consigliere comunale uscente

“Ritengo di aver costruito un’ottima squadra di assessori” – dichiara il Sindaco Francesco Lanaro. “Si tratta di persone competenti, preparate e motivate, con esperienza pregressa. Sono sicuro che sapranno immediatamente dare risposte concrete alla città e agli impegni presi in campagna elettorale, che ci hanno portato a una netta vittoria.”

Diego Altolini: “Sono contento e motivato di far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di portare la mia passione per lo sport a servizio dell’amministrazione e di incontrare al più presto le realtà sportive del territorio. Uno dei miei obiettivi è la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport.”

Sabina Cerri: “Sono onorata dell’incarico ricevuto. Sono sempre stata impegnata nel mondo della scuola e spero di poter dare il mio contributo anche in questo ambito. Ritengo che sia un settore fondamentale perché attraverso la formazione dei nostri giovani costruiamo il futuro della nostra comunità- Mi impegnerò nel sociale, per le famiglie, affrontando i problemi dei cittadini più fragili.”